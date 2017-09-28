1 milyon öğrenci sinemayla buluşuyor

TÜRKİYE'DE sinemaya gitme imkanı bulamayan 1 milyon öğrenci, “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” projesi ile beyaz perdenin büyülü dünyasıyla tanışacak. Sinemanın sosyalleşmeye yönelik olumlu etkilerinin genç nesillere yansıması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje, birçok öğrenciyi ilk defa beyaz perde ile buluşturacak.

Türkiye’nin her ilinde ortaöğretim öğrencilerine bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz olarak film seyretme olanağı sunacak proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ortaklığıyla yürütülüyor. Sinemaya gidemeyen 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik büyük ilgi görmesi beklenen projenin açılışı ise 29 Eylül’de Beyoğlu’ndaki Emek Sineması'nda yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 800 öğrenciyle birlikte ‘Ayla’ filmini izleyeceği açılışta sinema oyuncuları, yapımcı ve yönetmenler de çocuklarla birlikte sinema koltuklarına oturacak.