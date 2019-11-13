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Kosta’ya Alanyalılardan ahde vefa: Cenaze törenine Dim ve Sipahioğlu da katıldı

HABER 13.11.2019, 15:21
Kosta’ya Alanyalılardan ahde vefa: Cenaze törenine Dim ve Sipahioğlu da katıldı