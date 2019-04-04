Yücel’in yeni dönemi (1)

İŞTE Kutay'ın bugünkü köşe yazısı;

2014’te yanına kapanan belde belediye başkanlarının çoğunu alarak yola çıkan, Süleymanlı Cemaati’nin tam desteğini arkasına alan, metal yorgunluğu yaşayan Hasan Sipahioğlu’ndan umudunu kesenlerin umudu olarak sahaya inen ve zafere ulaşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başarısının tesadüf olmadığını 31 Mart akşamı tescillemiş oldu.

Üstelik yanında bu kez hem belde belediye başkanlarının neredeyse tamamı yoktu, en önemlisi de Süleymanlı Cemaati’yle yıldızı hiç barışmayan Ak Parti ile “metazori” bir ittifak halindeydi.

Aylardır fısıltı gazetelerinin manşeti hep şuydu: “Cemaat, Ak Parti’ye rağmen Yücel’e destek verecek miydi?”

2014’te meclis listesinin 1. sırasına yazdığı Abdullah Sönmez’i bu kez karşısında buldu.

Öncelikle şunun altını çizmek lazım.

Sönmez’in ve dolayısıyla seçimde yol arkadaşlığı yaptığı İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın seçmene hitap ederken oluşturdukları kurgu en baştan yanlıştı.

Söylemlerinin, reklam filmlerinin, gazete ilanlarının neredeyse tamamı, Adem Murat Yücel’in icraatlarını kötülemek, örneğin seçmende Bir Alanya’mız Var Derneği’nin şaibeli bir durumu varmış hissi uyandırmak üzerine kurgulanmıştı.

Arkasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i, yani Ankara ve Antalya’yı alan Başkan Yücel “82 proje” dedikçe, Abdullah Sönmez “çayı 1 lira yapacağız, okul servisleri ücretsiz olacak” söyleminden öte gidemedi.

Evet, birkaç önemli projesi vardı ama piyasada hep çay ve servis vaatleri konuşuldu, Sönmez’in seçim stratejisi hep bu iki vaat üzerinden yorumlandı.

İlk başta seçmende olumlu bir intiba bırakan 1 liralık çay ve ücretsiz servis vaatleri, seçime yaklaşılırken, “İyi ama, turizmin gözbebeği olan ve pek çok önemli yatırıma muhtaç Alanya’da 5 sene çayla, servisle mi gün geçirilecek?” hissi uyandırdı.

“Belediyeyi kazanmak” üzerine değil de, “Adem Murat Yücel’i yıkmak” üzerine kurgulanan seçim kampanyasına rağmen bana göre Sönmez ve dolayısıyla Millet İttifakı hatırı sayılır oranda oy aldı.

24 Haziran’da (CHP) 35 bin + (İyi Parti) 35 bin = 70 bin oy alan Millet İttifakı’nın, aradan geçen süreçte neden oy oranını 59 bine düşürdüğü ise ayrı bir soru işaretidir.

Bir iddiaya göre, “2014’te Cemaat’le görüşüp Adem Murat Yücel’e seçimi ben kazandırdım, bu seçimi de ben alacağım” dediği belirtilen Sönmez, Cemaat’ten yeterli desteği mi alamadı, yoksa CHP’liler, Sönmez yerine Yücel’i daha samimi bulup oylarını Cumhur İttifakı’na mı verdi, tartışılır.

Ama tartışılmaz bir gerçek var ki, Başkan Yücel ikinci dönemine çok daha güçlü giriyor.

Şöyle ki...

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Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 08:23