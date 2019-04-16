İŞTE Kutay'ın bugünkü köşe yazısı;

FİKİRLERİNE değer verdiğim, sohbetini her zaman zevkle beklediğim, "şimdilik ismi bende saklı" değerli bir dostum, "İktidarın 48 Kuralı" kitabını okuyup okumadığımı sorunca, hemen en yakın kitapçıya uğrayıp bir tanesine sahip oldum.

Kitabın yazarı Robert Greene, Amerikalı ve dünya çapında en çok satan yazarlardan biri.

İktidar olmanın yasalarının nasıl uygulanacağını, uygulanmadığında olacakları, masalları, özlü sözleri aynı anda veriyor.

Onlarca farklı hikaye var kitabın içinde, tarihi ve olayları araştırıp ona göre yazmış.

Güçlü olmanın 48 kuralını anlatan Robert Greene, bu işi çözmüşe benziyor.

Örneğin, "Güç, görünüşle oynama yeteneği gerektirir. Birçok maske takmayı ve çanta dolusu aldatmaca taşımayı öğrenmelisiniz. Aldatma ve sahte davranış, çirkin ve ahlaksızca görülmemelidir. Bizi hayvanlardan ayıran şey, yalan söyleme ve aldatma yeteneğimizdir" diyen yazar, "Etik kuralları çöpe atın" mesajı da veriyor.

Misal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in KGB ajanı olduğunda hayatını değiştiren 6 altın kuraldan söz ediliyor.

Nedir bunlar?

İşte KGB'nin 6 altın kuralı: "Çok dinle ve az konuş, sivri çıkışlar yapma, kararlarını kendine sakla, patronuna sadakatini belli et, sakın ön plana çıkma ve gerekmiyorsa konuşma."

Kitabın birbirinden ilginç yasalarına gelecek olursak, ki eminim okuduğunuzda canınızı sıkabilir ve hatta kabul etmek bile istemeyebilirsiniz, ancak zamanla doğru olduğunu fark edeceksiniz.

"Bunu ister ailenize, ister arkadaşlarınıza, ister öğretmenlerinize, ister ast ve üstlerinize karşı kullanın, fark etmez. Her alanda, her durumda neredeyse aynı sonuçları verecektir" diyor kitabın yazarı.

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(ARA NOT: Bu kuralları okudukça, Alanya'daki bazı siyasilerin, kamu görevlileri ve özel sektördeki işadamlarının aslında bu kitabı yıllar önce gizlice okuduğunu ve bu kuralları hayat felsefesi yaptığını da anlayacak, her maddede bazı isimler gözünüzün önünde canlanacak, tebessüm edeceksiniz.)

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İşte, Alanya'daki pek çok siyasetçi, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, devlet memuru ve hatta özel sektör çalışanının kulağına küpe olması gereken "iktidarda kalabilmek için" değişmez 48 altın kural...

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Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 12:03