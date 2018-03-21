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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Feyzi Açıkalın yazdı: Antalya'nın turizmden kurtuluşu yakın!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya olağan kongresinde, “Eskiden bira festivallerinin düzenlendiği Antalya’nın, Menderes Türel sonrasında aslına döndüğünü” söylemişti. Sahi, aslı neydi Antalya’nın?

Feyzi Açıkalın yazdı: Antalya'nın turizmden kurtuluşu yakın!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya olağan kongresinde, “Eskiden bira festivallerinin düzenlendiği Antalya’nın, Menderes Türel sonrasında aslına döndüğünü” söylemişti. Sahi, aslı neydi Antalya’nın?

21 Mart 2018 Çarşamba 11:29
Feyzi Açıkalın yazdı: Antalya'nın turizmden kurtuluşu yakın!
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HER ne kadar sözü edilen “aslına döndürme çabaları” içinde; açık havada alkollü içimi yasaklansa, doğu ve batı ilçelerine kadınlar plajı “uydurulsa”, durup dururken şehrin
Selçuklular tarafından fethi kutlamalarına başlansa ve dahi bu tarih Atatürk’ün Antalya'ya geliş tarihine denk gelse de(!) şehrin bir kere adı falsoydu!

Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat’ın şehri fethettikten sonra, “Alâeddin’in şehri” anlamına gelen Alaiyye adını verdiği Alanya’nın, fetih günü kutlamaya kalkması bir derece
anlaşılabilirdi. Ama hala bir Pagan kralın, Attalos’un adını taşıyordu şehir. Milattan önce, 170’li yıllarda şehri kuran Bergama kralının adını...

Oysa aslına dönme çabaları şehrin ismini değiştirmekle sürebilirdi; mesela şehri düşmandan yaklaşık 1300 küsur yıl sonra geri alan(!) Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhusrev ’denesinlenerek “Gıyassiye” konulabilirdi. Böylece münafıklıkla “kıyasıya” savaş eden bir şehir kimliğine bürünürdü.

Öyle olmamış. Anadolu’nun Akdeniz’e açık bir liman şehri oluşu Antikiteden başlayarak Antalya’ya kimliğini kazandırmış. Başka uygarlıklarla etkileşmiş. Bilim, kültür, sanat şehri
olmuş. Bir Arap gezgini olan İbn-i Batuta daha 14. yüzyılda Antalya için, “Her dinden insanın kendi bölgesinde oturup, huzur içinde yaşadığı bir şehir” tanımlaması yapmış.

Turizme gelirsek; 1901 yılında Fransa’dan yapılan bir organize seyyah turunun varlığı arşivlerde yer alıyor. Yine aynı tarihlerde Padişah Abdülhamit’in, saraya konuk gelen İngiliz veliahdını av turizmi için Antalya’ya gönderdiğini de biliyoruz.

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feyzi açıkalın yazdı antalya nın turizmden kurtuluşu yakın
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