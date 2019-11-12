Alper Kutay yazdı! 'Zulada beklettiğim sosyal medya mesajları'

Sosyal medya artık hayatımızın gerçeği.

Haber, alışveriş, sohbet, aklınıza ne geliyorsa artık bu mecrada dönüyor.

Kağıt gazete okuma alışkanlığının özellikle yeni nesilde giderek azalmaya başladığı günümüzde, geniş kitlelere ulaşmanın en akılcı, en ucuz ve en mantıklı yolu sosyal medya.

Kağıt gazete, sosyal medya haberciliğine yenik düşüyor.

Esnaf, piyasadan çok uygun rakamlara internette mal satan dev sanal mağazalarla cebelleşiyor.

Telefonla sohbet bitti, artık neredeyse tüm sanal sohbetler iletişim uygulamalarından yapılıyor.

Peki ne yapacağız?

Oturup ağlayacak halimiz yok elbette.

Bakın, “zulada beklettiğim twitter / facebook mesajları” yazısına başlamadan önce Amerika’dan bir örnekle giriş yapayım.

Uçağın icat edildiği, ilk yolcu uçağı denemelerinin yapıldığı 1920’li yılların başına kadar, Amerikan yasalarına göre her arazinin yüzölçümü gibi, yerden uzay boşluğuna kadar olan bölümü de tapu sahibine aitmiş.

Sosyal medya gibi, insan hayatını kolaylaştıran, mesafeleri kısaltan uçak yolculukları başlayınca, üzerinden uçak geçen arazi sahipleri mahkemeye başvurmuş ve, “Uçaklar bizim arazilerin üzerinden geçiyor. Dolayısıyla biz de bilet ücretlerinden pay istiyoruz” demişler.

Konu, zaten sayıları bir iki tane olan havayolu şirketlerine iletilince şirketlerden şöyle bir itiraz gelmiş: “New York ile Washington arasında yüzlerce arazinin üzerinden uçuyoruz. Her birine ayrı para verirsek bir bileti en az 10 bin Dolar’dan satmamız gerek. Bu rakama hiç kimse uçağa binmez. Uçakla seyahat dönemi de başlamadan biter.”

Mahkeme bu gerekçeyi haklı bulmuş, çünkü uçak artık hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş.

Haftalar süren yoğun tartışmalar ve arazi sahiplerinin pay isteme itirazları sonucu yüksek mahkeme şu kararı verip krizi sonlandırmış.

“Uçaklar artık hayatımızın vazgeçilmez bir ulaşım aracıdır. Bu nedenle tapu yasasını değiştiriyoruz. Bundan böyle arazilerin yüzölçümlerinin yanı sıra yerden en fazla 300 metreye kadar olan kısmı tapu sahibinin, daha yukarısı ise devletindir.”

Diyeceğim o ki; eğer sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru ise o zaman ağlamaya, sızlanmaya gerek yoktur.

Kağıt gazetecilik bittiyse internet gazeteciliği veya televizyonculuğu dönemine omuz vereceksiniz. (Bakınız: Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV gibi.)

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Gelelim asıl mevzuya.

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