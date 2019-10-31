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Alper Kutay yazdı! 'Turizmi tanıtımla değil algıyla yönetmek'

Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı Alper Kutay bugün 'Turizmi tanıtımla değil algıyla yönetmek' başlıklı köşe yazısını kaleme aldı.

KÖŞE YAZILARI 29.10.2019, 12:54
Alper Kutay yazdı! 'Turizmi tanıtımla değil algıyla yönetmek'
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Rivayet odur ki...

Bundan binlerce yıl önce, kadın ve erkeğin çiftleşip çocuk yapmaya başladığı dünyanın ilk dönemlerinde, erkek sabah erkenden uyanıp kaldıkları mağaranın kapısına çıkar, gökyüzüne bakarmış.

Gökyüzü bulutsuz ve masmavi ise, o gün avlayacağı tüm hayvanların inlerinden veya yuvalarından çıkıp ormana yayılacaklarını, böylece kolayca avlanıp kadınına ve çocuğuna akşam et getireceğini bilir, keyiflenir, mutlu olurmuş.

Mağaranın kapısından yukarı bakıp "mavi" gökyüzünü gören erkeğin mavi'ye olan tutkusu buradan gelirmiş.

Rivayet bu ya...

Daha bir iki sene öncesine dek, erkeğin kimlik kartının "mavi" olmasının sebebi de bundanmış.

Peki, kadının kimlik kartı neden "pembe" olmuş.

Onun da mantıklı, en azından kulağa hoş gelen bir öyküsü var.

Rivayet odur ki...

"Mavi" gökyüzünü görüp ormana taze et avlamaya giden erkeğin peşinden ormana dalıp meyve, sebze ve faydalı bitki toplamaya çıkan kadının kriteri de, olgunlaşmayı simgeleyen "pembe" renge sahip meyve ve sebzelermiş.

Kucağında bebeği, vahşi doğada yırtıcı hayvan saldırısına karşı fazla vakti olmayan kadın, pembeleşince olgunlaştığına inandığı tüm "pembe" bitkilerini, o dönemin sebze ve meyvelerini çıkınına doldurup alelacele mağarasına döner, akşam gelen taze av eti ile birlikte bu pembe bitkileri pişirip erkeğine ve çocuğuna yedirirmiş.

Mavi'ye tutkun erkek ile Pembe'ye meftun kadının renklere karşı algısı, tutkusu buradan gelirmiş.

Belki Amerika ve Avrupa'nın bilmem kaç yüzyıl önce keşfettiği, bizim gibi oryantalist ülkelerin çok geç fark edebildiği "algı yönetimi" artık sadece büyük holdinglerde değil, çok küçük işletmelerde, hatta pazar tezgahlarında bile kullanılıyor.

Şöyle ki...

Bundan birkaç yıl önce, evin eksik gediğini tedarik için Cuma Pazarı'na gittim.

Sanırım mağara döneminden kalma bir bilinçaltımız ve algı sistematiğimiz olduğundan, domatesin "en kırmızı" olanının en taze, patates ve soğanın "en sarı" olanının en makbul, biber, salatalık ve maydanozun "en yeşil" olanının en iyi olduğunu zannederek pazarda dolaşırken, sadece domates satılan bir tezgahın önünde durdum, pazarcıya, "Bunlar iyiye benziyor, çünkü hepsi çok kırmızı gözüküyor. Ver bakalım iki kilo" dedim.

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#ALPER KUTAY #dim tv #köşe yazısı #turizm
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