Alper Kutay yazdı! 'Toklu’ya bir iki tavsiye'

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, sağ olsun, dün “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” ile ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj paylaşmış.

Demiş ki; “Mesleğini layıkıyla icra eden, kamuoyunu bilgilendirmek adına emek veren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun.”

Kendisine 25 yıllık bir basın mensubu ve gazeteci bir ağabeyi olarak teşekkür ediyorum.

Toklu dün ayrıca Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’e mihmandarlık yaparak bazı ziyaretler gerçekleştirmiş.

Misal, önce Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu, ardından Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ı, son olarak geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçiren ve bacağı kırıldığı için evinde istirahat eden Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal’ı ziyaret etmiş.

Başka ziyaret olmuş mu, bilemiyoruz, biz de sosyal medyanın yalancısıyız.

Sena Nur Çelik, baba tarafından aslen Demirtaş’lı olmasına karşın Alanya’ya sonradan gelen, tabiri caizse tepeden inen, seçimden seçime gördüğümüz, genelde merkez yerine kırsalda halkla buluşan bir siyasetçi profili çiziyor en başından beri.

Keşke diyorum, hazır Sayın Vekil Alanya’ya kadar gelmişken bir basın toplantısı düzenlenseydi, biz de şehrin gidişatına ilişkin sorularımızı kamu adına kendilerine yöneltip, Sayın Toklu’nun dediği gibi, mesleğimizi layığıyla icra edebilseydik.

İşin latifesi bir yana, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra halkın kendilerinden büyük beklentisi olan Ak Parti İlçe Teşkilatı’ndan artık bir atılım yapmasını bekliyoruz.

Mustafa Başkan’ı severiz, sayarız.

Gençlik Kolları Başkan Adayı olduğu günler daha dün gibi aklımızda.

Nereden gelip nereye gittiğini biliyoruz, bundan sonra nereye gitmek istediğini de az buçuk kestirebiliyoruz.

Gençlik Kolları Başkanı olduktan sonra hedefini Ak Parti İlçe Başkanlığı’na koyan, ancak dönemin siyasi iklimi içerisinde bu makamı Mustafa Berberoğlu’na bırakıp Ankara’da, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı’na uzanan, bu görevinin ardından Alanya’ya dönüp bu kez 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce Alanya Belediye Başkan Adayı olmak için kulis yapan, ancak Cumhur İttifakı nedeniyle bu projesini “şimdilik” askıya alan Mustafa Toklu’yu inşallah ilerleyen yıllarda Antalya Milletvekili olarak da görürüz.

Ancak takdir edersiniz ki, büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar.

Mustafa Başkan, öncelikle 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’ndan dolayı aday olamamasından kaynaklanan üzüntüyü bir kenara bırakmalı, silkinip kendine gelmeli ve ipleri artık eline almalıdır.

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