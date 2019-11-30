Alper Kutay yazdı! 'Şimendifer zıvanası'

Ofiste günlük haberlere bakıyorum, telefonum çaldı, bilmediğim bi numara.

Başka bi sektörde olsam öyle kolay kolay açmam.

Gazeteciyiz ya, "Belki önemli bir istihbarat gelmiştir" diye el mecbur açtık.

Baktım, genç bir kardeşimiz.

İsmi Murat'mış.

Alanya'da bir lisede son sınıfta okuyormuş, "ilerde hangi mesleği seçsem" diye şimdiden kara kara düşünmeye başlamış.

"Alper abi, gazeteci olmak istiyorum. Sence bu işin geleceği var mıdır? Tavsiye eder misin?" dedi.

Zor bi soru.

Çünkü...

"Ol kardeşim" desem, çocuk okulu bitirip idealist bir gazeteci olarak çıksa, al başına belayı.

Misal, muktedirleri kızdıracak bi haber yapsa, direkt ya cezaevinde, ya da işsizler ordusunda.

"Olma, başka meslek seç" desem, geride kalan 25 seneme yazık.

"Sen hiç şimendifer zıvanası çaktın mı?” dedim, cevap gelmedi, tepki de vermedi.

Bu ve benzer sorularda fiks bir hikayem vardır, hemen zihinsel arşivimden tarayıp buldum, başladım anlatmaya.

Dedim ki...

"Bak sevgili kardeşim. Kulağını aç, iyi dinle beni. Misal, Alantur Köprüsü'nün üzerindeki yaya kaldırımının kuzey kısmında duruyorsun ve Gazipaşa istikametinden, içinde kalabalık bir aile olan otomobil sana yaklaştı, durdu ve aracı kullanan baba camı açıp, 'Antalya'ya nasıl gideriz?' diye sana sordu. Ne cevap verirsin?"

***

"Sence ileride gazeteci olmalı mıyım?" sorusuna ilginç, tuhaf ve bir başka soruyla karşılık bulan öğrenci kardeşim sessiz kalınca ben devam ettim.

Dedim ki...

"Alantur Köprüsü'nün üzerindesin ve sana otomobille Antalya'ya nasıl gidilebileceği soruluyor. Üç seçenek var ve sen sadece birini söylersen ayıp edersin. Birinci seçenek, denizi, Kızıl Kule'yi, Tersane'yi ve elbette Alanya Kalesi'ni de görebilmeleri için sahil yoludur. İkinci seçenek, belki güzergah üzerinde alışveriş yapabilirler diye, 25 Metrelik Yol üzeridir. Üçüncü seçenek de 'eğer acil bir yere yetişeceklerse' Yeşil Dalga'nın uygulandığı çevreyoludur. Bu üç seçeneği de sunarsan, tadından yenmez. Ama 'kurbağanın dünyası içinde olduğu kuyunun ağzı kadardır' misali, sadece kendi hoşuna giden yolu salık verirsen, hem o insanların hem de diğer seçeneklerin hakkını yemiş olursun."

***

Öğrenci kardeşimden yine ses gelmeyince, madem öyle, hazır bizi dinleyen bir mecra da bulmuşken, devam etme ihtiyacı hissettim.

Dedim ki...

"Sen eminim 'Kariyer Patinajı' diye bir şey de duymamışsındır. Anlatayım. Simgesi büyük 'T' harfidir. Akademik veya hayat üniversitesini bitirip iş hayatına atıldığın gün, T harfinin alt çizgisinden yukarı doğru tırmanmaya başlarsın. Yeteneklerin ve kurduğun ikili ilişkiler vasıtasıyla yukarı doğru tırmanırsın. T harfinin en yukarısına, yani yatay çizgiye ulaşmak bazen 5, bazen 10, bazen 30 yılda gerçekleşir. En yukarıya ulaşınca, yani çıkacak bir zirve kalmayınca ve yerinde saymak da istemiyorsan, T harfinin üst kısmındaki yatay çizgide bir sağa bir sola gider durursun. İşte biz buna kendi aramızda 'Kariyer Patinajı' deriz."

***

Dediklerimden zerre bir şey anlamadığı apaçık belli olan genç kardeşimin, hangi mesleği seçip seçmeyeceğine ilişkin yardımcı olmamı isteyen ümitkâr beklentisini boşa çıkarmak üzere olduğumu hissedince, hemen kamu spotumu verdim.

Dedim ki...