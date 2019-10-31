Alper Kutay yazdı! Mahkeme kadıya mülk değildir (1)

Alanya'da geçmişten bugüne kimler hangi ticari ve siyasi oluşumlar içerisine girip kimler başardı, kimler kaybedenler kulübüne üye oldu. Hepsini isim isim, tarihleriyle ve tanıklarıyla çok yakında yeni bir yazı dizisinde kaleme alma gibi bir planım var.

Ben hazırım, Alanya da hazırsa en kısa zamanda başlayalım.

Neyse, o konuyu ayrıca görüşürüz, bugün sizi biraz geçmişe götürmek istiyorum.

Toplam 6 bölümden oluşan bu yazı dizisi, Alanya'daki yeni nesil siyasetçilerin kulağına küpe olsun diye yazıyorum.

Hazırsanız başlıyorum.

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90'lı yılların başında Alanya siyasetinin iki önemli aktörü vardı.

Cengiz Aydoğan ve Hayri Doğan.

Bırakın o dönemde üniversitede olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile o zamanlar henüz Beyoğlu Belediye Başkan Adayı idi, hatta şimdi siyaseten gücünün doruğunda olmasına karşın, 89 seçimlerinde, seçilememişti.

Genç bir İnşaat Mühendisi olan, Alanya'da mütevazı bir ofisi bulunan, sessiz, sakin, kendi halinde, efendi, her evin bir bireyi gibi duran Cengiz Aydoğan, dönemin Doğru Yol Partisi (DYP) yöneticisi Faruk Koçak tarafından keşfedildi, aktif siyasete dahil edildi.

1989 Belediye Seçimleri'nde DYP'den Alanya Belediye Başkan Adayı gösterildi, seçildi.

Cengiz Aydoğan döneminin başladığı gün, Alanya'nın şimdilerde lüks konutların yükseldiği, oysa 90'lı yıllarda portakal bahçeleriyle çevrili olan Oba'da da (merhum) Hayri Doğan dönemi başlıyordu.

1989 yılında Cengiz Aydoğan Alanya ilçesine, Hayri Doğan da Oba beldesine başkan seçildi.

İkisi de Kırat'çıydı, ikisi de Demirel'ciydi, ikisi de Alanya'nın ve Oba'nın kalkınması için çalışmak adına bu göreve talip olmuşlardı.

Aşağı yukarı 1,5-2 yıl aynı partilerde, aynı şehrin içerisinde uyum içerisinde çalıştılar.

Rivayet odur ki...

Bu uyumlu dönem, Hayri Doğan'ın 1991 Genel Seçimleri için Oba Belediye Başkanlığı'ndan istifa edip, DYP'den önce Antalya Milletvekili Adayı olup ardından seçilmesiyle bozulmaya başladı.

Beldelere nazaran çok daha büyük olan Alanya'nın "inşaat mühendisi" olan Belediye Başkanı Cengiz Aydoğan ile, artık hem Antalya Milletvekili hem de DYP Genel İdare Kurulu'nun önemli bir ismi haline gelen Hayri Doğan arasında çeşitli siyasi sorunlar baş gösterdi.

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