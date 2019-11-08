Alper Kutay yazdı! 'Devleti dolandıran mülk sahipleri!'

Gazetecinin çok sıklıkla duyduğu klişe bir cümledir: “Niye şunu da yazmıyorsun gazeteci?”

Çarşıda pazarda, yolda sokakta ve sosyal medyada, kısacası gazeteciyi nerede görürse görsün, vatandaş hep bu serzenişi yapar.

Misal, Alanya’da bağı bahçesi, hanı hamamı olan, ayın 1’inde başladığı kira toplama işlemini ay sonuna zor yetiştirdiğine inandığım bir ağabeyimiz bundan uzun bir süre önce telefonla aramış, “memleket kötüye gidiyor ama sen yazmıyorsun, korkuyor musun yoksa?” demişti.

“Nasıl kötüye gidiyor ağabey, detay verir misin?” demiştim, sağ olsun, iki saat yerel ve genel şikayetlerini anlatmıştı.

Konuşmasını bitirince “Ağzına sağlık, meseleleri çok güzel özetliyorsun. Şu an tam olarak neredesin ağabey?” diye sormuştum, otelinin havuz başında oturduğunu söyleyince, “Ayrılma oradan, hemen bir muhabir gönderiyorum. Bu söylediklerini mutlaka kamera önünde de söyle, toplum senin sayende bilinçlensin, belki memleket için yeni bir aydınlanma süreci başlamasına vesile olursun” demiştim, “Aman beni bulaştırma, ben işadamıyım, otelciyim. Sonra başım yanar” deyip gevrek gevrek gülerek telefonu kapatıvermişti.

“E benim güzel ağabeyim. Sen işadamısın, otelcisin, bu söylediklerini kameralar önünde söylersen başın yanar da, bizim başımızda görünmez astronot kaskı mı var, biz bunları yazarsak bizim başımız yanmaz mı?” dememe bile fırsat vermeden üstelik.

Elbette onun bu şikayetlerini kamera önünde söyleyemeyeceğini adım gibi biliyordum, elbette bir Don Kişot aradığının farkındaydım ama asıl niyetim suratına ayna tutmaktı, başardım.

Niyetimi anlamış olacak ki, o günden sonra ne aradı, ne de sordu.

Gazetecinin makus talihidir bu.

“Ankara’yla, Alanya’daki idarecilerle aram bozulmasın” diye konuşmayan, konuşamayan kesimler, gazeteciyi, hele de bulursa tıfıl bir eli kalem tutan yeni yetmeyi, “şunu da yaz, bunu da yaz” diye gaza getirir, sütre gerisinden şehri idare ettiğini zanneder.

Neyse, bunları daha geniş bir zamanda uzun uzun yazarım, siz de okur, yorumunuzu yaparsınız.

Bugün size anlatacağım mevzu başka.

Malum, turizm sezonu bitti, çarşı pazardaki dükkan kiralarının sözleşmeleri üç aşağı beş yukarı sona erdi.

Sadece şehir merkezi değil, artık birer turizm merkezi olan Konaklı, Oba, Tosmur, Mahmutlar da buna dahil.

Şimdi yeni turizm sezonu için mülk sahibi ile kiracı arasında sözleşme yapma zamanı.

Kulağıma bu konuda mide bulandırıcı dedikodular geliyor.

Misal, bazı mülk sahipleri, vergiyi az vermek için kirayı düşük göstermek istiyor, kiracı ile iki ayrı sözleşme yapıyormuş.

Birincisi, kendisini sağlama almak için yaptığı gerçek sözleşme.

İkincisi ise devlete ibra edeceği göstermelik sözleşme.

Diyelim ki dükkanın yıllık kirası 100 bin Euro. Devlete bu meblağı gösterirse ödeyeceği vergi yükseliyor. Vergiyi az vermek için işyerini sanki 20 bin Euro’dan kiralıyormuş gibi bir sözleşme hazırlatıyor ve kiracısına da “Soran olursa ‘yıllık 20 bin Euro ödüyorum’ diyeceksin, yoksa seneye dükkanı boşalttırırım” şartı sunuyormuş.

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