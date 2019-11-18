Alper Kutay yazdı! 'Bu ölüm kimin suçu?'

Önce olayı anlatalım, sonra “Bu ölüm kimin suçu?” sorusuna birlikte yanıt arayalım.

Dün öğle saatlerinde Alanya’da çevreyolu üzerinde sonu korkunç bir ölümle biten feci bir kaza meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isterken sürat motosikletinin çarptığı, yolun karşısından gelen otomobilin ise duramayıp üzerinden geçtiği 66 yaşındaki Nazik Daban adlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride fırlayarak asfalt zemine düşen Daban’ın üzerinden, bu kez de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil geçti, otomobil olay yerinden hızla uzaklaştı, sürücüsü ve plakası henüz bulunamadı.

Dengesini kaybederek metrelerce sürüklenen ve ambulansla hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü Burak H. D. nasıl bir ceza alacak, şimdilik bilmiyoruz ama bu kaza bize bazı acı gerçeklerin bir kez daha sorgulanması gerektiğini anımsattı.

Projesini Menderes Türel döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çizdirdiği, imalatını Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı çevreyolu üzerindeki battı çıktılar trafiğe açılalı 2 yıl, çevreyolu hizmete gireli ise neredeyse 20 yıl oldu.

Motosikletin sürati elbette bu korkunç ölümde en önemli etkenlerden biridir, bana göre önüne bir anda düşen kadına çarpan ve bu açıdan suçu olmayan, fakat durmayıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü hakkında polis gereken soruşturmasını yapacak ve yargı gereken cezayı verecektir ama işin başka bir boyutu daha var.

Dün kazanın yaşandığı bölgede çekilen kamera görüntülerini ve fotoğrafları inceledim, orta refüjde, vatandaşın yolun karşısına geçmesini caydıracak hiçbir güvenlik bariyeri göremedim, bu bir.

İkincisi, dün hayatını kaybeden 66 yaşındaki kadın gibi, metrelerce yürüyüp alt veya üst geçit aramak zorunda bırakılan, çoğu zaman bulamayan, Alanya’da orta yaş ve üzeri yüzlerce vatandaşımız için hiçbir kolaylık sağlayıcı geçiş formülü sunulmaması, bu kazanın aslında bir kaza değil, cinayete tam teşebbüs olduğunu gözler önüne sermektedir.

Allah rahmet eylesin.

Bu saatten sonra altın kaplama alt veya üst geçit yapılsa da, orta refüje en sağlamından çelikten güvenlik bariyerleri konulsa da 66 yaşındaki Nazik Daban’ı geri getiremeyiz.

Ama eğer bir suçlular listesi yapacaksak, bence hız yapıp kadına çarpan, üzerinden otomobiliyle geçip kaçanların en üstüne, yaya olan vatandaşa hiçbir kolaylık sağlamayan zihniyeti de yazmalıyız.

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SİZ ŞUAYİP OLSANIZ NE YAPARDINIZ?

‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ bu dönem epey aktif.

Özellikle sosyal medyada inanılmaz bir örgütlenme halindeler.

“Suriyelilere bilmem kaç milyar dolar harcanıyorsa, fon yaratılıp emekliliği hak edenlerin de artık emekli edilmesi gerek” diyorlar.

Emeklilik yaşı gelmiş binlerce vatandaştan biri de benim.

Ama Ankara, “Seçim kaybetsek de biz bu işte yokuz” diyor.

Çünkü...

Orta yerde emeklilik hakkı kazanmış milyonlar var ve eğer vize çıkarsa Devlet Baba her ay bu milyonlara emekli maaşı ödemek zorunda kalacak.

Hatta; Ankara’nın, “İskandinav ülkeleri bu erken emeklilik yüzünden battı. İşte biz bu sebeple bu işe giremeyiz” cümlesi milyonlarca EYT’liye adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Ben de dün sosyal medya hesabımda şu cümleleri paylaştım.

“Erken emeklilik sistemi nedeniyle yıllar önce batan İskandinav ülkesinden Alanya'ya tatile gelen 72 yaşındaki İngrıd ile evlenip kapağı İsveç'e atmak isteyen 27 yaşındaki garson genç, ‘Beni 3 bin avro olan emekli maaşı değil, gözleri çok etkiledi’ dedi. Mutluluklar Şuayip. İşte gerçek aşk bu!”

Bu paylaşıma çok sayıda beğeni, pek çok yorum geldi.

Bu arada...

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