Alper Kutay yazdı! 'Belediye meclisinden notlar'

Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarı, Diş Hekimi, kıymetli hocamız Feyzi Açıkalın, önceki gün yapılan Belediye Meclisi toplantısını izledikten sonra sosyal medya hesabında, “Adem Murat Yücel’e hayranım. Sağcıların dayanışmasına da” dedi.

Feyzi Açıkalın’ın takipçisi Asaf Çintaş bu yorumun altına, “Hocam, ben izlemedim ama merak ettim, hangi özelliğine hayran oldunuz?” diye sorunca, hazırcevaplığı ile bilinen Feyzi abi, “Meclisi parmağının ucunda oynatmasına tabii ki” yanıtı verdi.

Adem Murat Yücel, gerçekten de meclisi parmağında mı oynatıyor?

Yılların usta kalemi, yazı ve gözlem konusunda ordinaryüs olan Feyzi abi diyorsa vardır bir bildiği.

Buradan hareketle ben de birkaç yorum yapayım.

Meclisi ben de izledim ve aynı akşam sosyal medya hesabımda şu cümleleri paylaştım.

-Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel aradığı zemini çoktan bulmuş. Yasaya uygun önerge verebilme kabiliyeti dahi olmayan bir muhalefet aritmetiği var.

-Meclisi izleyen CHP ve İyi Parti üyeleri bile kızdı kendi meclis üyelerine.

-Muhalefet iyi hazırlanmamış. Belli ki grup toplantısında derse iyi çalışılmamış.

-Meclisin en göz dolduran iki ismi Ak Partili Mehmet Ali Kiriş ile hitabetiyle İyi Partili Hacı Mevlüt Zavlak oldu.

-MHP zaten Adem Başkan'ın yanında. Mecliste CHP zayıf.

-Adem Murat Yücel'in hatasını ararken ofsayda düşmek muhalefete zaman / imaj kaybettiriyor.

-Muhalefet sürekli 'gelinin açığını arayan görümce' rolünde olursa, bu durum şehre artı yazmaz, muhalefete eksi yazar.

-Mecliste muhalefetin gündemi şehrin gündemi değil.

-Alanya'nın büyük cadde ve bulvarlarını Alanya Belediyesi'ne vermekle kendi kalesine gol atan CHP ve ortağı İyi Parti'nin muhalefet için günü kurtarma eleştirileri değil daha sağlam argümanlar bulması gerek.

-Muhalefet 2014/2019 meclisini mumla aratmasa iyi.

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Yorumlarım bunlardı.

Gelelim asıl mevzuya...

Belediye Meclisi’nin Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve geleli 8 ay olmasına rağmen yarım kalan projelere ilişkin henüz hiçbir adım atılmadı” eleştirisinde bulundu.

Doğru mu? Evet, yerden göğe doğru bir tespit.

Kiriş şöyle devam etti: “Yerel seçimlerinden üzerinden neredeyse 250 gün geçti. Bu hizmet için verilen sürenin neredeyse yüzde 14'ü. Bu süre içerisinde Alanya Belediyesi olarak yapılanları her mecliste eksiği ya da fazlasıyla her mecliste tartışıyoruz. Sorumuzu sorup cevabını alabiliyoruz.”

Kiriş şöyle devam etti: “Ama bir de Büyükşehir Belediyesi var. Seçime giderken verilen vaatler ve sözler var. Sokakta esnafın, çalışan vatandaşın beklentisi var. Oy hesabı yapılmadan hizmet bekleyen mahalleler var. Bunca zaman geçti ama biz Antalya’dan Alanya’ya ilişkin ne bir proje duyduk, ne de bir yatırım gördük. Ayrıca yapılan projeler ya durdu, ya da yavaşladı. Toptancı Hali, Katı Atık Bertaraf Tesisi, Alanyaspor Tesisleri, Aysultan Kadınlar Plajı konusunda hiçbir somut adım atılmadı. Sorunlar gitgide büyüyor ama biz çözümden bihaberiz."

Bu cümlelerin de altına aynen imzamı atıyorum.

Kiriş finalde şu tespitleri yaptı.

“1 Ocak itibariyle Alanya Belediyesi’ne devredilecek olan bulvar ve caddelerde çalışan 200'e yakın emekçinin de takipçisiyiz. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki temsilcilerinden yanıt bekliyoruz.”