Alper Kutay yazdı! 'Başkan Yücel ve şehir disiplini'

31 MART Yerel Seçimleri’nden çok önce, ortada henüz Cumhur İttifakı bile yokken, bizzat ittifak ortağı Ak Parti İlçe Teşkilatı tarafından “Şehirde disiplin kayboldu” diye üstü kapalı eleştirilen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ikinci döneminde özellikle şehir disiplini noktasında yeni bir süreç başlattı.

“Başkan Yücel şehirde disiplini sağlayamıyor” yönündeki eleştirileri bertaraf eden çalışmalara peş peşe imza atarak takdir toplayan Başkan Yücel’in daha geçtiğimiz hafta sonu üç önemli hamlesi bu konuda yeni dönemde sergileyeceği performansın ipuçları olarak değerlendirilebilir.

BİRİNCİSİ: Alanya’nın batısındaki Okurcalar Mahallesi Karaburun Mevkii sahilindeki kaçak büfeler, Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu'nun talebi üzerine Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

İKİNCİSİ: Şehir merkezinde 1’i turistik tekne olmak üzere 6 işletme, daha iki gün önce çığırtkanlık yaptıkları tespit edilerek mühürlendi.

ÜÇÜNCÜSÜ: Yeni Alanya’nın ortaya çıkardığı, Güllerpınarı Mahallesi, Özgen Sokak üzerindeki ‘çatıkondu’ hakkında Başkan Yücel’in talimatıyla derhal soruşturma başlatıldı.

Bunlar, Alanya’nın geleceği adına güzel, olumlu çalışmalar.

Alanya; turizm, tarım ve inşaat sektörü açısından Türkiye’nin en güzide, en gözde şehirlerinden biridir.

Başkan Yücel’in “şehirde disiplin kayboldu” eleştirilerine, ortaya koyduğu performansla verdiği yanıt da bu nedenle önemli ve değerlidir.

Başkan Yücel’in resmi twitter hesabındaki mottosu aslında her şeyi özetliyor.

Mevlana’ya ait olduğu bilinen “Hamdım, piştim, yandım, elhamdulillah” sözünü kullanan Başkan Yücel, iki dönem sürdürdüğü Kestel Belediye Başkanlığı’nda hamlığını attı, ikinci dönemine ‘merhaba’ dediği Alanya Belediyesi’nde pişiyor, bir sonraki yerel veya genel seçimlerde nerede yanacak, işte onu da önümüzdeki şu 4,5 yıllık çalışma performansı belirleyecek gibi gözüküyor.

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CHP’Lİ DEMİRCİ’NİN BAŞKANVEKİLLİĞİ

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde meclis üyesi sayısı, nüfus artışına paralel olarak 102’den 107’ye yükselmişti.

Antalya’yı 5 yıl yönetecek 107 kişilik Büyükşehir Meclisi’nde Başkan Muhittin Böcek’le birlikte 42 CHP’li, 37 Ak Partili, 11 MHP’li, 11 İyi Partili, 5 DSP’li ve 1 de Saadet Partisi üyesi görev yapıyor.

Yeni dönemde ilk kez uzun süre görevinden ayrılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’li Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a giden Muhittin Böcek, yerini 107 meclis üyesi arasında en güvendiği isimlerin başında gelen Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci’ye bıraktı.

Başkan Böcek’in, görevini Millet İttifakı’ndan 53 CHP’li ve İyi Partili arasından Alanyalı bir isme vermesi, Alanya için bir onur olmasının yanı sıra, Erkan Demirci’nin de Alanya ve CHP için ne kadar isabetli bir siyasetçi olması açısından değerlidir.

Seçimden önce “yoğun işleri nedeniyle” bu dönem mecliste görev almayacağını ve listeye yazılmak istemediğini söylemesine rağmen bizzat Başkan Böcek tarafından telefonla ikna edilen ve hak ettiği yere, CHP listesinin 1. sırasına yazılan Erkan Demirci’yi tebrik ediyorum, Alanya için Antalya’da yapacağı tüm çalışmalar için bir kez daha başarılar diliyorum.

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