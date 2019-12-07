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Alper Kutay yazdı! 'Asayişe müessir vakalar'

Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı Alper Kutay bugün 'Asayişe müessir vakalar' başlıklı köşe yazısını kaleme aldı.

KÖŞE YAZILARI 07.12.2019, 08:45
Alper Kutay yazdı! 'Asayişe müessir vakalar'
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Devlet Baba her zaman 18 yaşındadır.

Öncelikle bir tebrik.

Dün sabah Alanya’da, Antalya'dan gelen Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği çok sayıda ekip, PKK-KCK terör örgütüne maddi destek sağladıkları iddiasıyla 29 şüpheliye yönelik eşzamanlı Şafak Operasyonu düzenledi.

Devlet Baba gerekeni yaptı.

İddiaya göre; PKK-KCK terör örgütünden gelen paralarla işyeri açan, elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderen 41 adrese baskın düzenlendi.

Baskında 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başta Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre olmak üzere operasyonda görev alan Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı ve tüm ekibini yürekten kutluyorum.

Yapılan aramalarda çok sayıda materyale de el konuldu, şu an hepsi tek tek inceleniyor.

Buraya kadar her şey güzel.

Sezonun bittiği şu günlerde Alanya’nın asayişi için çok önemli bir operasyon.

Demek ki Devlet Baba uzun süredir iz peşindeydi, gereken inceleme ve araştırmaları yaptı ve bu şahıslara operasyon düzenledi.

Ancak kamuoyunun merak ettiği, dün gün boyu konuştuğu bazı önemli noktalar var.

Misal...

Bu şahıslar ne iş yapıyor?

Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorlar?

Teröre finans sağladıkları iddia edilen hangi işyerleri bu şahıslara veya yakınlarına ait.

Ve en önemlisi, iddiaya göre bu şahısların gelir elde edip teröre destek sağladıkları işyerleri Alanya’da kimlere ait?

Duyarlı Alanyalı mülk sahiplerinin, Alanya Adliyesi şahıslar hakkında hüküm verince gereğini yapacaklarından şüphemiz yoktur, arz ederim.

***

Dün Alanya’da asayiş açısından iki önemli olay daha yaşandı.

İkinci vaka, Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 3 Aralık günü uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmesi ve 17’sinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiydi.

Başta dediğimiz gibi, Devlet Baba her zaman 18 yaşındadır ve hiçbir suçu affetmez.

Tebrikler, teşekkürler.

***

Bir diğer vaka ise şuydu.

Alanya’da 22 yaşındaki Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve geçen hafta saklandığı yayla evinde yakalanarak tutuklanan amcasının oğlu 30 yaşındaki Selahattin S. yeniden serbest bırakıldı ve ev hapsi verildi.

Ayşenur Güven, iddiaya göre çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına uğradı.

İddiaya göre, ilk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında M.G. ile evlendi. 

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#ALPER KUTAY #dim tv #Yeni Alanya Gazetesi #Alanya Haber #alanya köşe yazısı
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