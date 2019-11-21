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Alper Kutay yazdı! 'Ana caddeler n'olacak?'

Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı Alper Kutay bugün 'Ana caddeler n'olacak?' başlıklı köşe yazısını kaleme aldı.

KÖŞE YAZILARI 21.11.2019, 08:04
Alper Kutay yazdı! 'Ana caddeler n'olacak?'
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki başkanı, Ak Partili Menderes Türel döneminde komşu ilçe Manavgat’ın Büyükşehir uhdesindeki tüm bulvar ve ana caddeleri için epey para harcandı, elden geçirildi, mükemmel hale getirildi, sıra tam Alanya’ya geliyordu ki, 31 Mart Yerel Seçimleri yapıldı, Türel seçimi kaybetti, yerine CHP’li Muhittin Böcek geldi.

Seçimden önce, “Talep eden ilçe olursa bulvar ve ana caddeleri devrederim. Ben merkezi yönetimden yanayım” demiş, sözünü vermişti.

Ve bu söz, seçimden 8 ay sonra, dünkü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yerine getirildi.

Alanya’nın başta Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Bulvarı, 25 Metrelik Yol, Konaklı ve Mahmutlar Mahallesi’ndeki yolları Alanya Belediyesi’ne devredilecek.

Tüm kentsel donanım, bakım onarım, kazaların tazminat talebi, temizlik sorumlulukları da Alanya Belediyesi'ne devrediliyor.

İlan reklam bütçesi ise 2019 yılında Antalya Büyükşehir tarafından alınacak, 2020 itibari ile Alanya Belediyesi'ne geçecek.

Bu arada şunu da hatırlatalım.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aslında Alanya’ya bir jest yapmadığı, üzerinden büyük bir maddi yükü atmak için bu devri yapmayı kabul ettiği, böylece yukarıda isimleri yazan bulvar ve caddelerin güzelleştirilmesi, elden geçirilmesi için gereken en az 20-30 milyon TL’lik bir külfetten kurtulmak için bu devrin bir jestmiş gibi lanse edildiği konuşuluyor.

Çünkü Muhittin Başkan, “Kasada para yok” diyor. Alanya’daki Toptancı Hali’ni, Alanyaspor Tesisleri’ni, Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni gündemine dahi almaması işte bu yüzden.

Piyasada konuşulan bir başka iddia ise şu.

Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girdiği, o dönem henüz Ak Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı olmadığı için Antalya’da Menderes Türel’in, Alanya’da Adem Murat Yücel’in seçimi kazandığı 2014 sonrası, “Alanya’nın bazı belde belediye binalarını, araçlarını, ana cadde ve bulvarlarını elimizden alıyorlar” diyen Alanya Belediyesi, şimdi 2014’teki bu haykırışların ceremesini çekiyor.

Şöyle ki!

2014 seçimleri sonrası Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, Alanya’da kalması gereken bina, araç ve caddeleri aldığını, elinin kolunun bağlandığını söylemiş, bu konu kamuoyunda büyük yankı bulmuş, Adem Başkan’ı haklı bulan binlerce vatandaş, Adem Başkan safında birleşmişti.

Dün, aslında Adem Başkan’ın 2014’te istediği devir işlemi gerçekleşmiş oldu ama ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da ekonomik kriz var.

Alanya Belediyesi’nin, dün Antalya Büyükşehir Meclisi’nde onaylanan 2020 yılı bütçesi 485 milyon TL.

Bu bütçe içinde bu cadde ve bulvarların elden geçirilmesi için gereken para var mı, bilmiyorum. 

2014’te “cadde ve bulvarlarımız, dolayısıyla gelirlerimiz elimizden alındı” diye isyan eden Alanya Belediyesi’nin bu nedenle geri adım atamadığı, “Hani 5 yıl önce cadde ve bulvarları çok istiyordunuz, madem öyle, alın ve değerlendirin” deme olasılıkları yüksek kesimlere karşı mahcup olmamak adına bu devri kabul ettiği belirtiliyor.

Geçmişte şu olmuş, bu bunu demiş, şu şunu yapmış, hepsi, adı üstünde geçmişte kaldı.

Biz Hatice’ye değil, neticeye bakalım.

2014 sonrası Alanya’nın bulvar ve ana caddelerinin Antalya’ya verilmesine sert tepki gösteren Alanya Belediyesi’nin istediği oldu.

Yılbaşına kadar, yani önümüzdeki 40 gün boyunca bu cadde ve bulvarın reklam ilan gelirlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi tahsil edecek, 1 Ocak’tan itibaren tahsilat yetkisi Alanya Belediyesi’ne geçecek.

Peki, bu cadde ve bulvarlardan elde edilecek reklam ilan gelirleri, buraları güzelleştirmek için harcanacak parayı karşılayacak mı?

Kulağımıza gelen duyumlara göre, tahsil edilecek para, harcanması öngörülen bütçenin yanında devede kulak.

Peki, Alanya Belediyesi kentin ana arteri sayılan, misafir odası konumundaki bu cadde ve bulvarları güzelleştirmek için gereken bütçeyi nasıl oluşturacak?

Alanya Belediyesi’nden bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı bir yanıt bekliyoruz.

Son söz...

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