Alper Kutay yazdı! 'Alanya'yı kim yönetiyor?'

Uzun süredir çarşıda pazarda, yolda sokakta, Tosmur tehnesi yapılan gizli dehlizlerde sıkça kulağıma çalınan soru şu.

“Alanya’yı kim yönetiyor?”

Şehrin maestrosu, orkestra şefi kim?

“Devlet Baba’nın en yüksek temsilcisi konumundaki Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu” diyenleri duyar gibiyim.

Ama bürokratik bir yönetimden, şehrin sadece asayişini sağlamaktan söz etmiyorum.

“Elbette 2014’ten beri yaklaşık 6 yıldır Alanya Belediyesi’nin başındaki isim olan Adem Murat Yücel” diyenleri de duyuyorum.

İktidarın Alanya temsilcisi konumundaki Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yerel iktidar MHP’nin Alanya’daki temsilcisi Mustafa Türkdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçedeki temsilcisi CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Millet İttifakı ortağı İyi Parti’nin İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın bu sorudaki rolleri nedir, hadi gelin hepsini, her şeyi masaya yatıralım.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanyalı olması, Alanya’ya iki üniversite kazandırması, bölge turizmine büyük katkısı olan Gazipaşa Havalimanı’nın bugünkü seviyeye gelmesinde önemli pay sahibi olması, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra Payallar Hastanesi’nin mimarı olması gibi pek çok direkt ya da endirekt desteği de elbette “Alanya’yı kim yönetiyor?” sorusuna verilecek yanıtlar arasında belli bir kategoriye dahil edilebilir.

Sırf Bakan Çavuşoğlu’nun Alanyalı olmasından dolayı Ak Parti’nin Antalya milletvekillerinin Alanya’ya pek uğramadıkları, uğrasalar bile etliye sütlüye dokunmadan “geçerken şöyle bir uğradık” misali ziyaretler yaptıkları biliniyor.

Sırf bu yüzden Alanya kökenli milletvekilleri İbrahim Aydın ile Sena Nur Çelik’i bu kategorinin dışında tutuyorum.

Devam edelim.

2014’te yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile Alanya’da söz sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni patronu CHP’li Muhittin Böcek, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle Alanya’dan elini eteğini yavaş yavaş çekiyor.

Büyük bulvar ve caddeleri Alanya Belediyesi’ne devretmesinin tek nedeni budur, bu devir Alanya’ya bir jest değil, aslında büyük bir maddi külfetin altına girmeme isteğidir.

Yakında “Alanya Hizmet Birimi’ni de al” diye Adem Başkan’a haber salarsa hiç şaşırmam, şaşırmayın.

Bakın, “Alanya’yı kim yönetiyor?” sorusunu gündeme getirirken, sokakları süpürmekten, çöpleri toplamaktan, ağaçları çimleri budamaktan, su parası, emlak parası, ilan reklam parası tahsil etmekten söz etmiyorum.

“Derin” yönetimden bahsediyorum.

ÇARPICI KÖŞE YAZISININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!