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Alper Kutay yazdı! 'Alanya siyasetinde derin sessizlik'

Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı Alper Kutay bugün 'Alanya siyasetinde derin sessizlik ' başlıklı köşe yazısını kaleme aldı.

KÖŞE YAZILARI 28.11.2019, 09:16
Alper Kutay yazdı! 'Alanya siyasetinde derin sessizlik'
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Son dönemde ülkenin siyasi gündeminde “Saray’a giden CHP’li kim?” tartışması devam ededursun, gelin biz kısaca Alanya siyasetine göz atalım.

***

31 Mart sonrası “Siyaset bitti, şimdi hizmet zamanı” dese de yereldeki yüksek siyasetin baş aktörü konumundaki Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le başlayalım.

Her belediye başkanı gibi yoğun günler yaşıyor. Sosyal medyadan takip ediyoruz, ziyaretçisi eksik olmuyor. Adının önünde bir makam sıfatı olan da ziyaret ediyor, normal vatandaş da.

Bir gün batıda mahalle muhtarlarıyla buluşuyor, ertesi gün doğuda muz atıklarından elde edilecek gübreyi üretecek tesis benzeri projelerin açılışını, tanıtımını yapıyor.

Kestel Belediye Başkanlığı’nda iki dönem bitirdi, şimdi Alanya’daki ikinci döneminin 8 ayını geride bıraktı.

Kestel’den gelip Alanya Belediyesi’nin başına geçmek sanıyorum ilk başlarda heyecan vericiydi ama şimdi siyasi kariyerindeki taşlar yerine oturdu, ülke genelindeki ekonomik krizden her şehir gibi Alanya da etkilendiği için büyük projeler için gözler Adem Başkan’a çevrildi.

Belediyenin, Büyükşehir Meclisi’nde de onaylanan 2020 yılı bütçesi 485 milyon lira.

Güzel para ve pek çok icraatı hayata geçirmek için ideal bir bütçe.

Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden geri alınan büyük bulvar ve caddeler için nasıl bir proje yapılacak, bu bütçenin ne kadarı ayrılacak, yoksa yeni bir kaynak mı sağlanacak, en önemlisi projeler hazırlanırken vatandaşın ve uygulama yapılacak bölgedeki esnafın görüşleri alınacak mı, biz de vatandaş gibi merak ve heyecanla bekliyoruz.

***

Gelelim Ak Parti’ye.

Cumhur İttifakı nedeniyle Alanya Belediyesi’ni MHP’nin yeniden almasına katkı veren, 31 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’ye kaptıran Ak Parti’nin Alanya’daki en büyük gücü olan Alanya Hizmet Birimi’nin de elden uçup gitmesi elbette Ak Parti İlçe Teşkilatı’nın şehir genelindeki, özellikle kırsal mahallelerde olan nüfuzunu azalttı.

Misal, Mustafa Berberoğlu döneminde başlatılan “Mahalle Başkanlığı” sistemi şu an çökmüş durumda.

Muhalif muhtarlara alternatif olarak ortaya çıkarıldığına inanılan “Mahalle Başkanlığı” sistemi artık çalışmıyor.

Çünkü; örneğin 69 kırsal mahalledeki herhangi bir mahalle başkanı, bir talebi olduğunda ya MHP’li Alanya Belediyesi’ne, ya da CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruyor artık.

Ama Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “ne olur ne olmaz” misali, mahalle başkanlarıyla diyalogunu koparmıyor, sık sık ya toplantıya davet ediyor, ya da sorumlu oldukları mahallelere gidip gönüllerini alıyor, safları sık tutuyor.

Ak Parti’nin Alanya’daki itici gücü elbette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Alanya ile bağlarını 2002’den beri hiç koparmayan, “Bakan oldu, artık çok yoğun mesai içerisine girer, Alanya’ya pek uğramaz” diyenlerin aksine fırsat bulduğu her an soluğu Alanya’da alan, daha geçen gün Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tam 4,5 milyon lira ödenek ayrılmasını sağlayan Bakan Çavuşoğlu, Mustafa Toklu’nun ve Alanya Belediyesi ile Büyükşehir’i kaybeden Ak Parti camiasının adeta can simidi konumunda.

“Alanya Belediyesi MHP’de, Antalya Büyükşehir CHP’ye geçti, Ak Parti’nin artık Alanya’da gücü kalmadı” diyenlere inat, Mustafa Toklu gece gündüz halkın içinde, vatandaşla görüşüyor, muhtarları dinliyor, yatırımlar ve projeler için Ankara’dan ‘Bakan Çavuşoğlu’ destekli gelen ödeneklerle gücünü muhafaza ediyor.

Bunlar Toklu’nun artıları.

Eksi yönü ise; ittifak ortağı olduğu MHP’nin mensubu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le çok sık fotoğraf vermiyor oluşu.

Bu durum kulislerde bazı dedikodulara neden oluyor, bu yüzden Mustafa Başkan’ın bu konuda acilen yeni bir çalışma yapması gerekiyor.

#ALPER KUTAY #Alanya siyaseti #Dim TV Genel Yayın Yönetmeni #Yeni Alanya Gazetesi
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