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Alper Kutay yazdı! 'Alanya için 2020 kehanetleri!'

Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı Alper Kutay bugün 'Alanya için 2020 kehanetleri!' başlıklı köşe yazısını kaleme aldı.

KÖŞE YAZILARI 22.11.2019, 08:16
Alper Kutay yazdı! 'Alanya için 2020 kehanetleri!'
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2020’ye şunun şurasında 40 gün kaldı.

Peki, yeni yılda Alanya’da neler olacak?

Misal, Alanya il olacak mı?

Siyasal iktidar, “Biz hiçbir zaman bunun sözünü vermedik ama eğer bir gün bazı ilçeler il yapılırsa, listenin en üstünde Alanya olur” diyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya’ya her gelişinde il olmanın Alanya’nın hakkı olduğunu söylüyor.

Kulağımıza gelen duyumlara göre rüzgar artık Alanya’dan yana esiyor ve 2020’de büyük olasılıkla Alanya il yapılacak.

Peki, il olmak Alanya’nın bünyesine uyacak mı, yoksa başarısız organ nakilleri gibi il olmak Alanya’ya bir beden büyük mü gelecek, merakla, heyecanla, endişeyle, yaşanacak gelişmeleri bekliyoruz.

***

Çarşamba günü Antalya Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla, Alanya’nın büyük bulvar ve caddeleri 1 Ocak’ta, yani yeni yılın ilk günü Alanya Belediyesi’ne devredilecek.

Yeni yılda Alanya’da yaşanacak ilk önemli gelişme bu olacak.

2014 sonrası “İmkanlarımız elimizden alındı” diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1 Ocak itibariyle Atatürk Bulvarı’na, Ahmet Tokuş Bulvarı’na, 25 Metrelik Yol’a nasıl bir proje uygulayacak, şimdilik bilmiyoruz.

Misal, 90’lı yılların ortasında, dönemin siyasal iktidarının da desteğiyle Atatürk ve Ahmet Tokuş Bulvarı’nın tamamını asfalttan kurtarıp görseli daha güzel olan kilitli parke taşı ile değiştiren dönemin Alanya Belediye Başkanı Cengiz Aydoğan’dan beri o taşlar, aşağı yukarı 25 yıldır aynı şekilde duruyor.

Artık miadını dolduran, arabayla giderken takır tukur ses çıkaran, Allah’tan triatlon yarışları var da, bu yarışların yüzü suyu hürmetine ara sıra kısmen onarılıp değiştirilen bu taşlar yenilenecek mi, yola başka bir formül mü uygulanacak, bilemiyoruz.

Alanya Belediyesi’nden, 1 Ocak sonrası bu cadde ve bulvarların akıbeti ne olacak, açıklama/proje istiyoruz.

***

Anımsayalım.

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki hafta önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirmiş, Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’dan hastanenin ihtiyaçlarını belirten bir brifing almıştı.

Bakan Çavuşoğlu Ankara’ya dönmesinin ardından bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Bütçe Daire Başkanlığı ile görüştü, 4 milyon 500 bin lira gibi dev bir bütçenin Alanya’ya gönderilmesini sağladı.

Bu parayla, başta Kalp Merkezi olmak üzere Alanya’ya pek çok yeni sağlık birimi açılacak.

Allah’tan Alanya’ya her zaman “Bakan”, her derdine koşan bir ağabeyimiz, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu var.

Üstelik elimizde dosyalarla bizi Ankara gibi gurbet ellerde kapı kapı dolaştırmıyor, aksine ayağımıza kadar geliyor, “Var mı bir ihtiyaç?” diyor, notunu alıyor, daha not kağıdının üzerindeki mürekkep dahi kurumadan ne istiyorsak gönderiyor.

Allah bin kere razı olsun.

***

Bu arada, bir turizm kenti olan, geçimini en çok turizmden sağlayan şehrin sakinlerinden biri olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da Alanya için bir şeyler yapmasını, proje geliştirmesini, en azından 2020 yılı için müjdeli haberler vermesini istiyor ve bekliyoruz ama daha çok bekleriz.

Neden mi?

İzah edeyim.

Dün, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki arama butonuna "Alanya" yazıp "2020 yılında Alanya için müjdeli bir haber/proje var mı?" diye baktım.

Sonuç bomboş, bembeyaz bir sayfa.

Buradan, Bakan olduğu günden bu yana sadece bir kere Alanya’ya gelen, onu da seçim öncesine denk getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, 2020'de Alanya'ya ayrılan tertemiz sayfa için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

(ARA NOT: Alanyalı turizmcileri kara kara düşündüren Konaklama Vergisi bu konunun kapsamı dışındadır.)

***

Bu arada...

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ile İyi Parti’den de haberler vereyim.

CHP canının derdinde, çünkü Aralık ayında kongresi var.

Üç aday var.

Coşkun Karadağ delege seçimlerinde yarışı önde götürüyor.

Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı’ya tabanın verdiği destek şimdilik cılız gibi gözüküyor ama daha eski belde, yeni mahalle seçimleri ile kırsal mahalle seçimleri yapılmadı.

Karadağ merkezi önde bitirdi ama kırsalda işinin zor olduğu, çünkü Zavlak ile Çorbacı’nın kırsaldan güçlü bir destek alacakları ifade ediliyor.

Seçimler bugün devam edecek.

Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak.

***

“Kongreye giden CHP canının derdinde” dememin sebebi şu.

Alanya’da Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP ile Ak Parti’ye yönelik eleştiri görevini, CHP’nin kongre telaşesi nedeniyle son dönemde İyi Parti devraldı.

#ALPER KUTAY #Alanya #Alanya Haber #alanya köşe yazısı #yeni alanya köşe yazısı #YENİ Alanya
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