Alper Kutay yazdı! 'Alanya CHP’nin çıkmazı!'

Bazen siyasi partilerde demokrasi de bir yere kadar.

“Niye?” diyeceksiniz.

İzah edeyim.

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri’ne doğru son sürat ilerlerken, Alanya’daki CHP İlçe Teşkilatı’nın başında Sefa Çorbacı vardı.

Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, kendince bir belediye meclis listesi yazınca, yönetiminde adeta kızılca kıyamet kopmuş, yönetimin neredeyse tamamı istifa etmiş, Çorbacı’nın CHP ile hiçbir bağı olmayan bazı isimleri listeye yazdığı iddia edilmiş, Çorbacı bu iddialara, “Yönetimdeki bazı arkadaşlar oğlunu kızını, eşini dostunu listeye yazdıramadı diye istifa edip beni cezalandırdılar” demişti, falan filan.

Neticede parti tüzüğü gereği Çorbacı’nın ilçe başkanlığı görevi sona erdi, yerine bir dönem CHP’de görev alan, epeydir Alanya’dan ve partiden uzak olan, dolayısıyla CHP’nin yeni jenerasyonunun pek de tanımadığı bir isim olan Coşkun Karadağ, Antalya İl Teşkilatı’nın oluru, CHP Genel Merkezi’nin onayıyla ilçe başkanlığı koltuğuna oturtuluverdi.

Kadrosu ilk başlarda “Şampiyonlar Ligi” gibi lanse edildi.

CHP’nin pek çok önemli ismi Karadağ’ın yönetimine dahil edildi ama Sefa Çorbacı’nın meclis listesine yazdığı ve seçilen isimlerle, Karadağ ve ekibinin yıldızının bir türlü barışmadığı öne sürüldü.

Çünkü yola birlikte çıkmamışlardı.

Çünkü aynı yolda yürümemişlerdi.

Herkes herkesle samimiydi ama hiç kimse birbirini sevmiyordu demeyelim, tasvip etmiyordu diyelim.

Lafı fazla uzatmayalım.

Ve sonuç.

Pazartesi günü CHP İlçe Teşkilatı’nda yapılan delege seçimleri sırasında Dim TV adına mikrofon uzattığımız CHP’nin kıdemli emektarı, yönetim kurulu üyesi Gülçin Güner, “Ben kongrede CHP’nin ilçe başkanını ve yönetimini delegenin değil, üyelerin seçmesi taraftarıyım. Bu sisteme karşıyım” dedi, üstelik kendisi ilk günden beri delege heyetinin içinde olan bir isim olduğu halde!

Gülçin Güner’in bu açıklamayı yapmasından sadece birkaç saat sonra sonuçlar açıklandı ve sahip çıktığı üyelerin Gülçin hanımı delege bile yazmadıkları ortaya çıktı.

Aynı kaderi CHP’nin yönetim kurulu üyesi olan Ali Hancı ile 2010-2014 yılları arası ilçe başkanlığı görevini üstlenen, partiyi kardeşi Şefik Türktaş’ın belediye başkan adaylığında 2014 yerel seçimlerine götüren Şevki Türktaş da yaşadı.

Buna, “CHP tabanı eski yüzleri artık partide görmek istemiyor” da diyebilirsiniz, “Tabana uzak isimler tabandan vize alamadı” yorumu da getirebilirsiniz.

Ortaya çıkan bu üzücü durumdan sonra pek çok olasılık, pek çok yorum yapılabilir ama bir gerçek var ki, o da şudur kıymetli okuyucu.

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