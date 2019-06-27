Alper Kutay yazdı! 300 dönüm arazinin yarısı buhar mı oldu?

ALANYA Hal Komisyoncuları Birliği Başkanı Adem Kaya, dün Yeni Alanya ve Dim TV’ye çok özel açıklamalar yaptı.

Başkan Kaya’nın açıklamaları çok önemli, çünkü Alanya gibi önemli bir tarım kentini yakından ilgilendiriyor.

Dedi ki; "Türkler Mahallesi’ndeki yeni Toptancı Hali Projesi ile ilgili büyük sıkıntılarımız var. 300 dönüm olarak açıklanan proje alanı şu anda 149 dönüm görünüyor. Başkan Böcek mağduriyetimizi dinledi ve gereğinin yapılacağını söyledi."

Şu anki Alanya Toptancı Hali’ndeki dükkanların ön cephesi 7,5 metre. Dolayısıyla müstahsiller yeni yapılacak olan Hal’de de dükkanların ön cephesinin en azından 10 metre olmasını bekliyordu.

İndirme bindirme için dükkanın önüne araçlarını park ettiklerinde rahat etmek istiyorlar, en doğal hakları.

Fakat yeni yapılan Hal’de bir dükkanın ön cephesi 6.30 metre, arka cephesi ise 8 metre.

Dolayısıyla bir kamyon dükkanın önüne konulduğu zaman müstahsile sadece 4 metrelik bir kullanım alanı kalıyor.

Kamyonun kasasını açtıkları zaman da bu alan tamamen kapanıyor.

Yan dükkandaki müstahsil de aynı anda kamyonunu yanaştırırsa hiç kimseye bir santim bile hareket alanı kalmıyor.

Başkan Kaya, “Devletin oraya şu ana kadar yaptığı masrafa yazık” diyor.

Bunu sıradan biri değil, Hal’cileri temsil eden önemli bir makamdaki bir isim söylüyor.

Yeni Hal’in; Demirtaş, Alanya, Payallar ve Konaklı hallerinin kullanım alanından daha geniş olması gerekirken, Türkler’deki Hal’in daha küçük olduğunu söyleyen Başkan Kaya, “Bize en başta ‘300 dönüm olacak’ denildi, şu anda oradaki alan 149 dönüme inmiş durumda. Büyük sıkıntılar var” diyor.

İddialar büyük ama bu konuda henüz yanıt veren bir makam çıkmadı.

İddialar doğruysa koskoca Hal 300 dönümden 149’a nasıl düştü, bu bilinçli mi yapıldı, Hal esnafı iddia edildiği gibi aldatıldı mı?

Bu konuda kestane kebap diyor, acele cevap bekliyoruz.

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BU İDDİALAR DOĞRU OLABİLİR Mİ?

Sosyal medyada, özellikle turizm sektörünü yakından ilgilendiren ilginç bir yazı dolaşıyor.

İddialar dudak uçuklatan cinsten.

Kaynak belirtmeden, noktasına virgülüne dokunmadan paylaşıyor, yorumu sizlere bırakıyorum.

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...Özlemle beklenen bayram tatilinin sonunda, yaz tatilinin başında; bilet fiyatlarının neden bu kadar pahalı, beş yıldızlı otellerde tatilin neden bir senelik birikim karşılığı olmak zorunda olduğunu düşünürken, bir doktor ağabeyimin sayfasında rastladığım yazıyı sizinle paylaşıyorum.

Acılar paylaşınca hafiflermiş.

Tek başıma üzülmek istemedim.

Böyle turizm teşviki hiç duydunuz mu?

Turizm firmaları övünerek anlatıyorlar, şimdi olayı kısaca aktaracağım, kararı siz verin.

Rusya'dan Antalya'ya erken rezervasyonla 20 Dolar’a her şey dahil müşteri alıyor Rus turizm acenteleri.

Velhasıl Antalya otellerinin yüzde 98'i bu şekilde acentelerle çalışıyor. Sonuçta bu paranın 10 Dolar’ı bizim otellerimize kalırken, geri kalan 10 Dolar’ı ise Rus turizm acentelerine kalıyor.

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntıdan dolayı iki yıldır fiyatlara zam yapılamıyor.

Düşünün ki Antalya'daki her şey dahil sistem otellere 30 Dolar’a müşteri bulamıyorlar.

Şimdi asıl konuya gelirsek, bu Rus acenteleri Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı’ndan uçak başına 5 bin Dolar turizm teşvik pirimi ile yüzde 50 yakıt desteği alıyorlar, üstüne havalimanı ücreti de ödemiyorlar, her uçak ise ortalama 200 Rus turist getiriyor.

Peki, kişi başı otellerimize ne kadar kalıyordu?

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