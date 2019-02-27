Korkuteli'de futsal heyecanı sona erdi

KORKUTELİ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futsal Organizasyonu'nda, üç hafta süren heyecanın ardından küçük kızlar, küçük erkekler, genç erkekler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu. Genç erkeklerde Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi üçüncü oldu. Genç kızlarda Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi üçüncülüğü elde etti. Küçük erkeklerde Arif Cebeci Ortaokulu birinci, Yelten İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Zeynep Mustafa kemer Ortaokulu üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Erkunt Traktör İmecik birinci olurken, Yelten İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Arif Cebeci Ortaokulu da üçüncülüğü elde etti. Kaymakam Ömer Çimşit ve Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, maç sonunda öğrencileri tebrik etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede okullar arası turnuva düzenlendik. Gerçekleştirilen bu turnuvanın kaybedeni olmadı. Turnuva ilçelerimizin okulları arasında dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik, centilmenlik çerçevesinde geçerek amacına ulaştı. Turnuvaya katkı sağlayan tüm okullarımıza teşekkür ederim" dedi.