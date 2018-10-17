Jandarmaya yeni komutan atandı

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Ali Yıldız, görevine başladı

Jandarmaya yeni komutan atandı
banner404

KORKUTELİ ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Diner’in Akseki’ye atanmasıyla boşalan ilçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Teğmen Ali Yıldız atandı. 
Görevine başlayan Yıldız, “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu anlayışla görevimi layıkıyla yerine getireceğim” dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aytemiz Alanyasporlu kaleci Karagöz: "İdolüm...
Aytemiz Alanyasporlu kaleci Karagöz: "İdolüm...
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479