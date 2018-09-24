Jandarma’dan okul servisi denetimi

Antalya’nın Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri taşımalı sistemle öğrenci taşıyan servis minibüslerine yönelik denetimlerine devam etti. 

Jandarma’dan okul servisi denetimi
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KORKUTELİ İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, taşımalı sistemle Yazır Fevziye Polat İlk ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis minibüslerine yönelik denetim yaptı. Okul önünde gerçekleştirilen uygulamada, sürücülerde bulunması gereken evraklar kontrol edildi. Araçlardaki yangın tüpü, sivil insan, arka bölümünde okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığı da incelendi. 
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik tim komutanlığı ekipleri, “Amacımız öğrencilerimizin güvenli araçlarda ve sağlıklı ortamlarda taşınmasını sağlamaktır” dedi. 

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