Diyaliz hastalarına müzik dinletisi ile destek

KORKUTELİ Devlet Hastanesi yönetimi, yaşamlarını diyaliz makinesine bağımlı olarak sürdüren hastalara moral amaçlı müzik dinletisi düzenlendi. Haftada birkaç kez diyalize girmek zorunda kaldıkları için fiziksel ve psikolojik travmalar yaşayan hastalara yönelik olarak düzenlenen etkinlikte diyalizde görevli diyaliz teknikeri Mahir Ünlü tarafından bağlama eşliğinde müzik dinletisi sunuldu.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Nihat Ateş, haftada bir kaç kez diyaliz makinesine bağımlı olan hastaların bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak birçok travmaya maruz kaldığını belirtti. Uz. Dr. Ateş, “Hastalarımızı bir nebze de olsa neşelendirebilmek ve beraberce hoşça vakit geçirebilmek için böyle bir etkinliği düzenledik. Hastalarımız son derece mutlu oldular. Bu tür etkinlikleri tekrarlamayı düşünüyoruz. Duyarlılık göstererek bu etkinlikte bizi yalnız bırakmayan hasta, hasta yakınlarımıza ve bağlamasıyla eşlik eden Mahir Ünlü’ye teşekkür ediyoruz” dedi.