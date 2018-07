Diyabet Hastalarına eğitim

KORKUTELİ Devlet Hastanesi konferans salonunda diyabet hastalarına yönelik olarak eğitim semineri verildi. Eğitim seminerine katılım yüksek olurken, İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Levent Çelik, Diyetisyen Emine Aksim Küçükyorgancı, Fizyoterapist Gürkan Ateş ve diyabet hemşiresi Gülseren Dizdar hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri katılımcılara anlattı.

Eğitimde genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat etmeli, egzersiz programı, kendi kendine kontrol ve diyabetik bakımın önemi gibi bilgilere yer verildi.

Uzman Doktor Levent Çelik, Türkiye de yapılan çalışmalara göre erişkin nüfusta neredeyse her 6 kişiden birinin şeker hastası olduğunu söyledi. Dünya’da her bir dakikada iki insanın şeker hastalığına dayalı sebeplerle yaşamını yitirdiğini ifadeden Çelik, her 30 saniyede bir uzuv kaybedildiğini, her 20 dakikada bir insanın diyabete bağlı kalp krizi geçirdiğini, her 60 dakikada bir insanın böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini, her 90 dakikada bir insanda diyabete bağlı körlük olduğunu vurgularken bilinçli bir tedavi ile şeker hastalığının minimum seviyeye indirilebileceğini belirtti. Şeker Hastalığı tanısı konulan hastaların tamamen bu hastalıktan kurtulmalarının imkânsız olduğunu kaydeden Çelik, kontrol ve tetkiklerin ömür boyu devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, diyabet hastalığı, risk unsurları ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi vererek diyabette beslenme ve diyetin önemine dikkat çekti. Diyabetle gelen hastalıklar üzerinde duran Çelik, “Diyabet sadece kan şekeri yüksekliği olmayıp, aynı zamanda kalp damar rahatsızlıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, göz damarlarında ciddi değişiklikler ve böbreklerde zamanla önemli hasarlara yol açan bir hastalıktır. Diyabet hastalığı, majör olarak diyabetik nöropati, retinopati, nefropati, kalp damar hastalıkları ve diyabetik ayak yaraları başta olmak üzere, majör hastalıkları da beraberinde getirmektedir” şeklinde konuştu.

Eğitim seminerinde Diyetisyen Emine Aksim Küçükyorgancı’da diyabetli hastalarda beslenmenin en önemli kontrol unsuru olduğunu belirterek, kontrollü beslenme ve diyet alışkanlığının mutlaka kazanılması gerektiğini vurguladı.

Diyabet hemşiresi Gülseren Dizdar da yaptığı açıklamada ‘bu eğitimlerden faydalanmak isteyen hastaların hastanemizin diyabet birimine başvurmaları yeterlidir. Eğitimlerimize tüm diyabetli hastalarımızın katılmalarını bekliyoruz’ ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda Uzman Doktor M. Levent Çelik hasta ve hasta yakınlarının soruların cevapladı.