Başkan İşlek'ten muhtarlarla toplantı

KORKUTELİ Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, belediye düğün salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Seçim çalışmalarında bahsettiği toplu çözüm ekibiyle gerçekleştireceği hizmet projesini muhtarlarla paylaşan Başkan İşlek, bu proje kapsamında muhtarlara kura çekimi yaptırarak, mahalle mahalle hizmet tarihi belirledi. Kış aylarında çalışma şartlarının zor olacağı için yayla mahalleleri için ilk kura çekimi gerçekleşirken, daha sonra diğer mahalleler ve ilçe merkezinde yer alan mahallelerinin kuraları çekildi. Başkan Ömer Niyazi İşlek, "Oya göre değil kuraya göre hizmet çizelgesi belirliyoruz. Tüm ekiplerimiz bir hafta boyunca bir mahallemize gidecek. Herhangi bir sorun yaşanmasın, yanlış anlaşılmaya meydan verilmesin diye hizmet çizelgesini muhtarlarımızın çektiği kuraya göre yapacağız. Hava şartlarını göz önünde bulundurarak ve muhtarlarımızla ortak karar vererek yayla mahallelerimize öncelik tanıdık. Ben muhtarları bir belediye başkanın elleri, parmakları ve sinir uçları olarak görüyorum. 5 yıl boyunca birlikte hizmet edeceğiz. 5 yıl sonra sizler sandığa giderken mahallenizdeki sorunlar çözülmüş olarak sandığa gideceksiniz" dedi.

DOĞALGAZ İHALESİ YAPILACAK

Önümüzdeki günlerde doğalgaz ihalesinin yapılacağını ve 6 ay sonra doğalgaz için kazma vurulacağını belirten Başkan İşlek, 2 yıl boyunca ilçe merkezinde asfalt yapılmayacağını kaydetti. Başkan İşlek, "Bu süre içerisinde doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet hattı gibi çalışmaları yapacak olan kurumlarla görüşüp, ilgili kurumlara gerekli desteği vererek çalışmaların aynı anda yapılmasını sağlayacağız. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra merkez mahallelerimizde sıcak asfalt yapacağız" diye konuştu.

'31 MART AKŞAMI SİYASETE GÖZLERİMİ KAPADIM'

Geçen günlerde Karşıyaka Mahallesi'nde 10 dönümlük bir park çalışması başlattıklarını ve önümüzdeki cuma gününe kadar burayı bitireceklerini anlatan Başkan İşlek, "Her mahallemizde buraya yaptığımız park gibi parklar yapılacak. Ben 31 Mart akşamı siyasete gözlerimi kapadım. Sizler ve bizler 5 yıl sonra Korkuteli'ni Korkuteli yapan ekip olalım" dedi.