Antalya'da kahreden olay! Doğum gününde öldü

EDİNİLEN bilgiye göre, Taşkesik Mahallesi’nde çobanlık yapan ve dün doğum günü olan 28 yaşındaki Hüseyin Demirayak , Kuyumcu mevkiinde kalp krizi geçirdi. Çobanlık yaptığı sırada kalp krizi geçirerek olay yerinde hayatını kaybeden Demiray’ın cenazesi jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 1 yıl önce evlenen Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Hüseyin Demirayak’ın cenazesi Taşkesik Mahallesi’nde toprağa verildi.

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