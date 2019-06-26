Konyaaltı'da klima montajı yaparken 2'nci kattan düştü

OLAY, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Yeni alınan klimanın montajını yapmak isteyen Cihan Kaymak, dengesini kaybedince yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Kaymak'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sedyeyle ambulansa alınan Cihan Kaymak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaymak'ın sağ ayağında kırık olduğu kaydedildi.