Halk otobüsü beklerken bulduğu parayı polise teslim etti

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, saat 11.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki otobüs durağında meydana geldi. İşçi emeklisi 58 yaşındaki Hıdır Bağla, Konyaaltı Sahili’nde denize girdi. Öğle saatlerine doğru Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere otobüs durağına gelen Bağla, yerde para banknotları gördü. Banknotları toplayan Bağla, etraftaki kişilere paranın sahibini sordu. Olumsuz cevap alan Hıdır Bağla, 900 lira ile Konyaaltı Belediyesi güvenlik noktasına geldi. Buradan haber verilmesi ile gelen polis ekiplerine 900 lira teslim edildi. Paranın sahibinin bulunmasını isteyen Bağla, tekrar durağa gelip bindiği otobüsle evinin yolunu tuttu. Bağla'yı örnek davranışı nedeniyle çevredeki esnaf tebrik etti.

"Emeklinin parası olabilir"

Bugüne kadar hiçbir haram paraya el uzatmadığını dile getiren Bağla, “Eve gitmek için durağa geldim, yerdeki paraları topladım. Sordum sahibi yoktu. Esnaf almak istedi ama vermedim, belediye güvenliğine gittim. Orada bana polisi aramamı söylediler. Polisi aradım geldi ve 900 lirayı teslim ettim. Belki bir emeklinin parasıdır. Umarım sahibi gelir ve parasını teslim alır dedi” dedi.