Başkan Böcek'ten Köten'e hoş geldin ziyareti

31 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamasi ile Konyaaltı ilçesine kaymakam olarak atanan Kamil Köten, göreve başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Yardımcıları Cansel Tuncer, Mustafa Gürbüz ve Tuncer Sarıhan ile birlikte Kaymakam Kamil Köten'i makamında ziyaret etti. Kamil Köten, 24 Eylül Pazartesi günü itibariyle göreve başladığını söyledi. Muğla'da Vali Yardımcısıyken görevin kendisine tebliğ edildiğini belirten Kamil Köten, modern kent yapısı ve doğal güzelliği ile herkesin çalışmak isteyeceği bu ilçede görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Birçok il ve ilçede görev yapan Kamil Köten'in tecrübeli bir isim olduğunu belirten Başkan Böcek, Köten'in çalışmalarıyla kendilerine ışık tutacağına inandığını söyledi. Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı ile her zaman uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Muhittin Böcek, Kaymakam Köten'e bir kez daha hayırlı olsun dileklerinde bulundu.