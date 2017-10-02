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Konaklı'da halk köprülü kavşak istiyor

Konaklı Mahallesi halkı, Konaklı-Güzelbağ Kavşağı'ndaki ölümlü kazalara son verilmesi için köprülü kavşak istiyor

Konaklı'da halk köprülü kavşak istiyor

Konaklı Mahallesi halkı, Konaklı-Güzelbağ Kavşağı'ndaki ölümlü kazalara son verilmesi için köprülü kavşak istiyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 22:24
Konaklı'da halk köprülü kavşak istiyor
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KONAKLI halkı, bugüne kadar meydana gelen kazalarda onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralanarak sakat kaldığı D-400 Karayolu Konaklı-Güzelbağ Kavşağı'na köprülü üst geçit yapılması için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den yardım istedi. Vatandaşlar, Güzelbağ Kavşağı'nda trafik ışıkları olmasına rağmen meydana gelen kazaları ancak köprülü kavşağın önleyebileceğini söyledi.
'ONLARCA OCAK SÖNDÜ'
Konaklı-Güzelbağ kavşağının köprülü kavşak yapımı için müsait olduğunu iddia eden Konaklılılar, "Güzelbağ Kavşağı'nda trafik ışıkları olmasına karşın bugüne kadar çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi. Onlarca ocak söndü. Çocuklar yetim kaldı. Antalya merkezde ve ilçelerinde onlarca köprülü kavşağını yapılmasını sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in mahallemizin kanayan yarasını çok kısa zamanda sarılması için çaba göstereceğine inanıyoruz" diye konuştu.
'İNŞALLAH SESİMİZİ DUYAN OLUR'
Vatandaşlar, şöyle konuştu: "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Şimdi biz Konaklı ve bölge halkı olarak hükümetimizden Konaklı-Güzelbağ Kavşağı'na köprülü kavşak istiyoruz. Çünkü bahsettiğimiz bu kavşağı her gün Gündoğmuş da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde mahalle halkı kullanmak zorunda. Bunun yanında D-400 Karayolu trafiği var. Biz Konaklı ve bölge halkı olarak Türel'e, hükümet yetkililerine ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sesleniyoruz. İnşallah sesimizi duyan olur. Konaklı'nın kanayan bu yarasına çözüm bulunmazsa meydana gelen ve gelecek kazaların vebali sorunu çözmekle yükümlü olan yetkililerindir."

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Anahtar Kelimeler:
Konaklı MahallesiKonaklı-Güzelbağ Kavşağı
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