Rüya dizisi yarın 1. bölümüyle başlıyor… Rüya oyuncuları kimler?

RÜYA dizisinin ilk bölümü için nefesler tutuldu. Birbirlerinden ayrı sosyal sınıflara ait, kişiliklerinin arasında uçurumlar olan, ama buna rağmen kaderin birleştirdiği henüz 20’li yaşlarının ortalarında olan Elif ve Bulut’un imkansız aşklarının hikayesi Rüya dizisi 18 Temmuz Salı akşamı 1. bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Peki Rüya gibi bir aşkın öyküsünü kimi zaman dramatik kimi zamansa büyüleyici bir şekilde aktaracak olan yeni dizinin kadrosunda kimler var?

RÜYA OYUNCULARI

Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)

Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz.

Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)

Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.

Ruhşan Giray (Özge Özder)

Giraylar Holding’in imparatoriçesi, 40’larının ortalarında. İş dünyasının kurallarını net olarak bilen ve uygulayan bir karakter. Kendi çıkarı için tüm sınırları zorlayan, kötülük yapmaktan çekinmeyen tam bir mantık kadını. Ruhşan Giray, güzel ve her daim iddialı. Onu tanımlayan kelime ise hırs. Durulmak bilmeyen hırsı başarılı olmasını, işinde yükselmesini sağlasa da kocası Cihan ile aralarına aşılmaz duvarlar örmüş. Elif’le – Bulut’un ayrılması için elinden gelen tüm entrikaları yapmaya hazırdır.

Cihan Giray (Atilla Saral)

Giray ailesinin babası. 50’lerinin ortalarına yaklaşan Cihan, her şeye sahip olmasına rağmen mutluluğu bir türlü yakalayamayan zengin bir adam. Ruhşan ile aşk evliliği yapan ama onca paraya, zenginliğe, birbirinden güzel iki çocuğa rağmen Ruhşan’ın hırsını bir türlü dizginleyemeyen Cihan, giderek karısından uzaklaşır. Mutluluğu başka kadınlarda aramaya başlar. Nuran’dan evlilik dışı çocuğu olur, Alaz.

RÜYA DİZİSİNİN KONUSU

Hayallerinde tasarımcı olmak isteyen Elif, zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'la tanışır ve sonsuz aşkımız burada başlar. Ancak bu aşkın önünde o kadar çok engel vardır ki! Elif'in üvey annesi tarafından kendinden yaşça büyük inşaatçı Selami ile evlendirilmek istenmesi bunların en başında gelir. Üvey anne fettan Gülendam kendi geleceğini güvence altına almak için daire karşılığı Elif'i satmak istemektedir. İşsiz babasının sıkıntıları, vurdumduymaz abisinin sorumsuzlukları, üvey kız kardeşinin kıskançlıkları ve tüm evin geçimini sağlamaya çalışması Elif'in tüm hayallerine engel olmaktadır.