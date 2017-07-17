Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Rüya dizisi yarın 1. bölümüyle başlıyor… Rüya oyuncuları kimler?

Yeni dizi Rüya, yarın akşam ilk bölümüyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtım fragmanlarıyla merak uyandıran Rüya’nın başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ve Ceyhun Mergiroğlu yer alıyor. Peki Rüya dizisinin diğer oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Rüya dizisi yarın 1. bölümüyle başlıyor… Rüya oyuncuları kimler?

Yeni dizi Rüya, yarın akşam ilk bölümüyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtım fragmanlarıyla merak uyandıran Rüya’nın başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ve Ceyhun Mergiroğlu yer alıyor. Peki Rüya dizisinin diğer oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:56
Rüya dizisi yarın 1. bölümüyle başlıyor… Rüya oyuncuları kimler?
banner404

RÜYA dizisinin ilk bölümü için nefesler tutuldu. Birbirlerinden ayrı sosyal sınıflara ait, kişiliklerinin arasında uçurumlar olan, ama buna rağmen kaderin birleştirdiği henüz 20’li yaşlarının ortalarında olan Elif ve Bulut’un imkansız aşklarının hikayesi Rüya dizisi 18 Temmuz Salı akşamı 1. bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Peki Rüya gibi bir aşkın öyküsünü kimi zaman dramatik kimi zamansa büyüleyici bir şekilde aktaracak olan yeni dizinin kadrosunda kimler var?

RÜYA OYUNCULARI

Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)

Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz.

Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)

Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.

Ruhşan Giray (Özge Özder)

Giraylar Holding’in imparatoriçesi, 40’larının ortalarında. İş dünyasının kurallarını net olarak bilen ve uygulayan bir karakter. Kendi çıkarı için tüm sınırları zorlayan, kötülük yapmaktan çekinmeyen tam bir mantık kadını. Ruhşan Giray, güzel ve her daim iddialı. Onu tanımlayan kelime ise hırs. Durulmak bilmeyen hırsı başarılı olmasını, işinde yükselmesini sağlasa da kocası Cihan ile aralarına aşılmaz duvarlar örmüş. Elif’le – Bulut’un ayrılması için elinden gelen tüm entrikaları yapmaya hazırdır. 

Cihan Giray (Atilla Saral)

Giray ailesinin babası. 50’lerinin ortalarına yaklaşan Cihan, her şeye sahip olmasına rağmen mutluluğu bir türlü yakalayamayan zengin bir adam. Ruhşan ile aşk evliliği yapan ama onca paraya, zenginliğe, birbirinden güzel iki çocuğa rağmen Ruhşan’ın hırsını bir türlü dizginleyemeyen Cihan, giderek karısından uzaklaşır. Mutluluğu başka kadınlarda aramaya başlar. Nuran’dan evlilik dışı çocuğu olur, Alaz.

RÜYA DİZİSİNİN KONUSU

Hayallerinde tasarımcı olmak isteyen Elif, zengin dünyanın tekstil veliahtı Bulut Giray'la tanışır ve sonsuz aşkımız burada başlar. Ancak bu aşkın önünde o kadar çok engel vardır ki! Elif'in üvey annesi tarafından kendinden yaşça büyük inşaatçı Selami ile evlendirilmek istenmesi bunların en başında gelir. Üvey anne fettan Gülendam kendi geleceğini güvence altına almak için daire karşılığı Elif'i satmak istemektedir. İşsiz babasının sıkıntıları, vurdumduymaz abisinin sorumsuzlukları, üvey kız kardeşinin kıskançlıkları ve tüm evin geçimini sağlamaya çalışması Elif'in tüm hayallerine engel olmaktadır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
RuyaRüya Dizisi OyuncularıRüya OyuncularıRüya 1. BölümDizifragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyanın "yok artık" dedirten yeni trendi: Balık kuyruğu kaşlar
Sosyal medyanın "yok artık" dedirten yeni trendi: Balık kuyruğu kaşlar
Instagram fenomeni Danla Bilic'in gerçek adını biliyor musunuz?
Instagram fenomeni Danla Bilic'in gerçek adını biliyor musunuz?
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim