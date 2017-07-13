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Farklı ülkelerden 11 farklı el sıkışma şekli

şekliEl sıkışmak insanların bir konuda uzlaştığını gösteren en eski jestlerden biri. Ancak tüm dünyada kültürel farklılardan dolayı farklı şekillerde yapılıyor. İşte iş dünyasında çok işinize yarayacak dünyadan farklı el sıkışma şekilleri

Farklı ülkelerden 11 farklı el sıkışma şekli

şekliEl sıkışmak insanların bir konuda uzlaştığını gösteren en eski jestlerden biri. Ancak tüm dünyada kültürel farklılardan dolayı farklı şekillerde yapılıyor. İşte iş dünyasında çok işinize yarayacak dünyadan farklı el sıkışma şekilleri

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:22
Farklı ülkelerden 11 farklı el sıkışma şekli
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Amerika

Amerikada el sıkışmadan önce isminizle ve çalıştığınız şirketle birlikte kendinizi tanıtıyorsunuz ve elinizi o şekilde sıkışıyorsunuz.

İngiltere

İngiltere’de mesafeli bir el sıkışma durumu söz konusu. Haifçe ve gevşek bir şekilde el sıkıştıktan sonra ayakta dikilmemeli ve yakın bir şekilde konuşmamalısınız.

Brezilya

Sıcak ülke vatandaşlarının her hareketi gibi Brezilyalılar da oldukça tutkulu bir şekilde el sıkışıyor. Brezilyalı biriyle karşı karşıyaysanız elini uzun uzun sıkıp gözlerine bakın ve gözlerini sizden ayırana kadar sıkmaya devam edin.

Çin

Çin’de el sıkışma şekli yaşa göre değişiyor. Eğer yaşlı biriyle el sıkışıyorsanız hafif bir şekilde elini sıkmalı ve direct göz temasından kaçınmalısınız.

Morocco

Morocco’da sadece aynı cinsiyetteyseniz el sıkışıyorsunuz. Bu el sıkışmada son derece kibar bir şekilde gerçekleşiyor.

Arap Emirlikleri

Arap Emirliklerinde el sıkışmaya en yaşlı kişiden başlamanız gerekiyor. Ayrıca elini sıkarken uzun uzun sıkmalı elinizi hemen çekmemelisiniz.


Rusya

Rusya’da eğer farklı cinsiyetlere sahipseniz tokalaşmıyorsunuz. Ancak iş dünyasında bu değişebiliyor. Ruslarda erkekler kadınların elini öperek de saygılarnı gösteriyorlar.

Avusturalya

Eğer bir kadınsanız bir erkekle el sıkışmadan önce elinizi sizin uzatmanız gerekiyor. Ancak kadınlar kadınlarla el sıkışmak zorunda değil.

Tayland

Tayland’da el sıkışma ritüeli çok farklı gelişiyor. Kişiler ellerini birleştirip çenelerinin altına getirip hafifçe eğiliyorlar. Yani el sıkışmak yok.

Fransa

Fransızlar işi çok çabuk bitirenlerden. Fransa’da hızlıca ve hafifçe el sıkışıp elinizi hemen geri çekiyorsunuz.

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