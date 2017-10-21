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Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
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Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!

Çamaşırları yıkamak, çamaşırlardaki lekeleri çıkarmak çoğu zaman sinir bozucu olabiliyor. Leke çıkarıcının ayrı deterjanına ayrı para vermekten sıkıldıysanız beyaz sirke yöntemini deneyebilirsiniz...

Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!

Çamaşırları yıkamak, çamaşırlardaki lekeleri çıkarmak çoğu zaman sinir bozucu olabiliyor. Leke çıkarıcının ayrı deterjanına ayrı para vermekten sıkıldıysanız beyaz sirke yöntemini deneyebilirsiniz...

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:54
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
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GENELLİKLE herkes kıyafetin üzerinde yer alan yıkama koşullarına uyarak çamaşır makinesinin ayarlarını yapar. Ancak tavsiye edilen kurallara uyulsa da çoğu zaman kıyafetlerdeki lekeler çıkmaz. Eğer bu sorunla sık sık karşılaşıyorsanız ve kıyafetleriniz için bin bir türlü deterjana para vermekten sıkıldıysanız eskiden beri insanlar tarafından kullanılan bir yöntemi deneyebilirsiniz.Beyaz sirke yöntemi…

Bu yöntemi uygulayan ev hanımlarının çok etkili sonuçlar aldıkları söyleniyor. Lekesi çıkmayan kıyafetlerde çamaşır gözüne bir kapak beyaz sirke koymanın lekeyi anında çıkartıcı etkisi olduğu bilinmekte…Eğer kıyafetinizde istenmeyen kokular varsa ve yumuşatıcıya alerjiniz varsa yumuşatıcı gözüne bir miktar beyaz sirke yeterli olacaktır.

Evcil hayvanınız varsa ve kıyafetlerinizden tüyleri çıkarmakta zorlanıyorsanız etkili bir yöntem olan beyaz sirkeyi deneyebilirsiz. Yanlış deodorant seçimiyle kıyafetlerinizde bir takım lekeler meydana gelir. Yumuşatıcı kısmına beyaz sirke koymanın bu lekeleri gidereceği söylenmektedir.

Çamaşır makinesindeki kireci temizlemenin en etkili yollarından birinin beyaz sirke yöntemi olduğu söylenmekte… yine deterjan gözüne sirke koyarak bu sorunu çözebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Deterjançamaşır Yıkama
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