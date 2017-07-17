Çember dizisi oyuncuları kimler? Evimdeki Yabancı oyuncu kadrosu

ÇEMBER her hafta başka bir macerayla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosuna her hafta başka bir oyuncuyu dahil eden Çember’in Evimdeki Yabancı isimli yeni filmine bu hafta Goncagül Sunar ve Duygu Yetiş konuk olacak. Yeni filmde malikanedeki cinayetlerin sır perdesi aralanacak. İşte Çember oyuncuları ve Evimdeki Yabancı’nın konusu!

BARIŞ BAĞCI - BAŞKOMİSER BARIŞ



Özel ekibin lideri olan Başkomiser Barış’ın nişanlısı, geçmişte bant adı verilen bir cinayete kurban gider. Barış, katilin bulunmaması sonucunda polisliği bırakır ve bir üniversitede ders vermeye başlar. Yaşadıklarını unutamayan Barış, bant cinayeti vakası tekrar ortaya çıkınca, geçmişi aydınlatmak için mesleğine geri döner. Barış çok zeki, analitik düşünen, duyguları ile değil de aklı ve mantığıyla hareket eden soğuk kanlı bir polistir. Bant cinayeti tekrar ortaya çıkınca, geçmişle yüzleşmeye karar verir. Şule ve Amir Kemal dışında hiç kimse Barış’ın geçmişi hakkında bilgiye sahip değildir.



KOMİSER YARDIMCISI AYŞE - PELİN AKİL ALTAN

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuruyken girdiği sınavla komiser yardımcısı olur. Tezcanlılığı işini yapmadaki hevesi ve doğuştan gelen yeteneğiyle kendini bir anda özel ekibin içinde bulur. Olaylara yaklaşımı duygusal. Ekibin tek kadın polisi olunca haliyle birçok duyguyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Karşısındaki insanın yalan söyleyip söylemediğini hareketlerinden anlıyor. Bu özelliği aldığı eğitimden değil, tamamen hislerinden. İnsanlarla çok iyi iletişim kurabildiği için sorgulama ve ilk görüşmeleri genelde o yapıyor, özel ekibi kendisi için bir fırsat görüyor. Ekipten Volkan ile didişip devamlı kavga etseler de birbirlerinden etkileniyorlar.

KOMİSER YARDIMCISI VOLKAN - ANIL ALTAN

Teknik tüm bilgilerin sorumlusu Özel ekibe girmesiyle kendisini kanıtlama cabası da başlıyor. Zengin bir ailenin biricik oğlu konumundayken her şeyi elinin tersiyle itip polis olmuş. Babasıyla arası bu yüzden bozuk. Bu sebeple Barış’ı kendine hoca olarak görüyor. Adem komisere karşı bir ön yargısı var çünkü tamamen birbirinden tamamen farklı karakterler. Ayşe ile ise devamlı didişme ve rekabet halindeler.



KOMİSER ADEM - SERHAT KILIÇ

Şile Emniyet Müdürlüğünde komiser. Küçük kasabasının eğlenceli, değişik komiseri. Olaylara yaklaşımı diğerlerinden farklı. Grup içinde komedisi olan, ekibin neşesi bir karakter. Evlenememiş bir türlü, en büyük derdi bu.. Bu durumu da herkesin dilinde. Hiç dinlemiyormuş, hiç ilgilenmiyormuş gibi dursa da olaylara getirdiği yorumlar ve bulduğu ufak ipuçları ekip arkadaşlarını şaşırtıyor. Küçük bir kasabada komiserken bir anda kendisini İstanbul’daki özel ekibin içinde bulunca onun içinde de yeni bir hayat başlıyor.



EVİMDEKİ YABANCI KONUSU



Ertemoğlu malikanesinin bireyleri en mutlu günlerinde katledilir ve cesetleri evin büyük kızı Hande tarafından bulunur. Aynı evin içinde yaşayan üç kişi birbirlerinin haberi olmadan acımasızca öldürülmüş, bir tek evin akli dengesi yerinde olmayan babaannesi Perihan hayatta kalmıştır. Perihan hanımın yüklü mirasına sahip olmak isteyen oğlu İsmail’in şüpheli hareketleri Barış Başkomiser ve ekibinin dikkatini çeker ancak evin büyük kızı Hande’nin ortadan kaybolmasıyla tüm şüpheler üzerine çevrilir.