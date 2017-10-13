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Kerim Hoca mürd edmiş

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

13 Ekim 2017, 23:52

GALE Camisi'nin esgi imamlarından, ıramedli Sağıralieel'in Amat Hoca'nın oolu Kerim Hoca'yı bilisiniz. Kerim Hoca hayılaca bi Alamanca örtmenlii yabdı. Hindi de Alanya Belediyesi'nin cavır birosunda çalışıyoru. Benim av guşlarımdan Durali Legleg öndüün bi habar eleddi. Kerim Hoca, en eyisinden bi tilefon almış. 3 bin 500 banguvud para vermiş. Eve varmış, yengeye gösdermiş tilefonu. Yenge de "Ben de engi tilefonun aynisinden isdeyoruyun" demiş. Kerim Hoca "Senin tilefonun taa yeni" demiş, "Ne gereg var lüzumsuz mesarife demiş" emme yenge Nuh demiş, peygamber dememiş. Kerim Hoca tilefonu aldıına pişman olmuş, gara gara düşünürümüş, eve de gedesi gelmezimiş hayıladır. Bizim Mamısedili Berber Hasan, Kerim Hoca'nın eyi adamı. Kerim Hoca eve gedesi gelmediinden, hayılacadır boş vakıdlarında Berber Hasan'ın yanını bulurumuş. Gara gara düşünürkene de hebire çay, gave söölerimiş. Berber Hasan yedirmeyi içirmeyi hazeder emme Kerim Hoca düggenden çıgmaaverinsire dini imanı gevremiş çay, gayfe sölerkene. Öndüün Berber Hasan çaycııla bi hesab görmüş, gıcır gıcır yeni bi tilefon alır hesab çıgmış. Kerim Hoca da oralı deelimiş, hergün beş, on sefir gelir hemene çaya, gaveye vururumuş. Hindi Berber Hasan "Ulan argadaş, engi Kerim Hoca'ya tilefonu ben alıversem taa kerli çıkıcaamışım. Bilemedig" deyi tasalanırımış. 

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala. 

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