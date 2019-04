Tütüncü'ye sevgi seli

KEPEZ Belediye Başkanlığı koltuğuna üçüncü kez oturan Hakan Tütüncü, teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Tütüncü, mahalle mahalle, esnaf esnaf, ev ev dolaşarak kendisini destekleyen hemşehrilerine teşekkür ediyor. Otobüs ile Kepez sokaklarında hemşehrilerini selamlayan Başkan Hakan Tütüncü, sevgi gösterileri ile karşılanıyor. Otobüsün önünü kesen kimi vatandaşlar, hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, kimileri de durdurdukları otobüsün önünde oynayarak, halay çekerek Tütüncü'nün üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturuşunu kutluyor. Balkonlardan, pencerelerden, işyerlerinden el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Başkan Tütüncü ile fotoğraf çektirerek, anı ölümsüzleştiriyor.

EN BÜYÜK MAKAM, GÖNÜLLER

Kepezlilerin yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tütüncü, gönül belediyeciliği ile çıktıkları yolda gönüllerde edinilen yerin en büyük makam olduğunu dile getirdi. “Balkonlardan, pencerelerden bize uzanan dost ellere, sevgi dolu kocaman yüreklere, sevgili hemşehrilerimize gönül dolusu teşekkürler" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Biz her seçimden hemen sonra hemşehrilerimize gitmeyi, onlara şükranlarımızı arz etmeyi ve her zaman hep birlikte olmayı vazgeçilmez bir gelenek olarak benimsedik. Biz sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman Kepez'in sokaklarında, Kepezlinin yanında olduk" diye konuştu.