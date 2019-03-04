Tütüncü'den esnaf ziyareti

KEPEZ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Kültür Mahallesi'ndeki kafelerin sıralandığı 3805 Sokağı gezen Başkan Tütüncü, ziyaretler sonunda Seçim Koordinasyon Merkezi'nde( SKM), kafelerin sıralandığı mahallede sokak düzenlemesi yapılacağını söyledi.

ÇÖP KONTEYNERLERİ YERALTINA

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Hakan Tütüncü, eskiyen sokak kaldırımlarının Kaleiçi nostaljisini yaşatacak tarzda yenileneceğini, çöp konteynerlerinin yer altına alınacağını söyledi. Yaya trafiğini de rahatlatacak çalışmalar yapacaklarını belirten Tütüncü, cadde ve sokaklara da daha fazla ışıklandırma getireceklerini, asfaltı yenileyeceklerini bildirdi. Tütüncü, "Biz bir şeyin sözünü verirsek mutlaka yaparız. Esnafımızın isteği üzerine aldığımız bu kararı da mutlaka gerçekleştireceğiz" dedi.

ÜNİVERSİTELİLERE ÇAMAŞIRHANE

Bu bölgeye en fazla üniversite öğrencilerinin geldiğini hatırlatan Tütüncü, onların hayatını kolaylaştırmak için öğrencilere özel bir çamaşırhane yapacaklarını kaydetti. Mahallede yaşayan çocukların hayatını renklendirecek yenilikleri de yakında açıklayacaklarını belirten Tütüncü, mayıs ayında başlayacakları düzenleme çalışmasını 2019 yılı bitmeden tamamlayacaklarını söyledi.