Son dakika: kepez'de orman yangını

Kepez'de çıkan yangın kontrol altına alınırken 3 hektar ormanlık alan ile 5 hektar arazi zarar gördü

Son dakika: kepez'de orman yangını
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KEPEZ'de çıkan yangın kontrol altına alınırken 3 hektar ormanlık alan ile 5 hektar arazi zarar gördü.Kirişçiler Mahallesi'nde anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bölgedeki ormana sıçradı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Antalya Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. 12 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri, bir uçak, 2 dozer ve 50 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, 5 hektar kırsal alan ile 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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