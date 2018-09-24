Sanayi esnafının tapu sevinci

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün girişimleri ile hisseli tapuları şahsi tapuya dönüştürülen ve Sanayi Sitesi’ne bire beş değer kazandıran tapular hak sahiplerine dağıtıldı. Başkan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol ile beraber sanayi sitesi esnafının tapu mutluluğuna ortak oldu. Akdeniz Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltı sofrasında buluşan Başkan Tütüncü, önce sanayi sitesinin gelişim sürecini anlattı, ardından da 48 hak sahibi esnafa şahsi tapularını teslim etti. Başkan Tütüncü, daha önceki ziyaretlerinde verdiği sözlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, yaklaşık 300 yeni dükkanın yer alacağı yeni bir alanı sanayi sitesine ekleyeceklerinin de müjdesini verdi.

Sanayinin tapu yolculuğu

Büyük bir emeği ortaya koyduklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokuz yılımız hep böyle geçti. Gerek genel kurulda, gerekse bu toplantılarda ortaya çıkardığımız enerji ile bir çok hizmeti sanayimize getirdik. Antalya sanayimiz, Türkiye’nin en güzel sanayilerinden biri haline geldi. Bizim burada yaptığımız altı çizilecek iki önemli hizmet var. Bunlardan birincisi gece kondu probleminin çözülmesiydi, bunun için çok çalıştık ve sanayi alanındaki tahliyeleri gerçekleştirdik. Baraj Mahallesi ve Kepez’in farklı mahallelerinden buradaki gece kondudaki vatandaşlarımıza yer göstererek kentsel dönüşüm ücretlerini almaları için çalıştık ve bunu da başardık. İkinci önemli hizmetimiz ise kamyon garajı sorunuydu. Bunu da yine belediyemizin çabalarıyla esnafımızın kullanımına açmak için kolları sıvadık.”



“Akdeniz Sanayi Sitemize 300 yeni dükkan kazandırıyoruz”

Akdeniz Sanayi Sitesi’nin problemleri için iki önemli adım attıklarını açıklayan Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu problemlerin 2018 yılı içerisinde tarihin karanlık sularına gömülmesi için söz verdik ve gecekondu yıkımları başladı. Sözümüzü verdiğimiz tarihte tuttuk ve şapkadan tavşan çıkararak bu iki yeni adımı atarak 300 yeni dükkan kazandırıyoruz. Yaklaşık yüz dükkanın var olduğu noktalar sanayi sitesi olarak kabul görüyor. Biz attığımız adımlarla Akdeniz Sanayi Sitemize 300 yeni dükkan kazandırıyoruz. Yani üç tane yeni sanayi sitesini hediye ediyoruz. Aynı zamanda dükkanlarımızı yaptığımız plan tadilatları ile tam beş kata çıkararak gelişen sanayiciliği Akdeniz Sanayi Sitemizi de hazırlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun”



“Esnafın ekmeği bereketlidir yenir”

Esnafın alın terinin getirdiği berekete vurgu yapan Tütüncü, esnafa bereketinden dolayı teşekkür etti. Tütüncü, “2009’da göreve geldiğimizde ilk asfalt çalışmamızı buradan başlatmıştık. Esnafın ekmeği bereketlidir yenir, esnafın çayı lezzetlidir içilir, esnafın dükkanının önüne asfalt yapan belediyeye de bereket gelir. Biz buralardan aldığımız o ilk asfalt bereketle Kepez’e tam bin 500 kilometre asfalt kaplama yaptık. Bu sizin bereketinizdi, Kepezimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim.”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanayi esnafının sorduğu soruları da tek tek cevapladı. Konuşmaların ardından Başkan Tütüncü, 48 esnafa şahsi tapularını teslim etti.