Kepez'in Sosyal Yardımlaşma Merkezi açılıyor

SOSYAL yardım hizmetlerini aynı çatı altında toparlayacak olan Sosyal Yardımlaşma Merkezi, Düdenbaşı Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne inşa edildi. Bodrum ve zemin katı da dahil olmak üzere 4 katlı inşa edilen Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin en üst katı, çok amaçlı salon olarak kullanılacak. Sosyal Yardımlaşma Merkezi, yardımlarla Kepez'deki ihtiyaç sahiplerinin yuvalarını ısıtacak. Kullanılmış Eşyaların Dönüşümünü Aktifleştirme Projesi (KEDAP) yeni binada uygulanmayacak. Çünkü yeni binada ihtiyaç sahipleri istedikleri kıyafetlerin yenisine ulaşabilecek. Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nde ihtiyaç sahibi Kepezlilere, ev eşyası yardımı da yapılacak. Kepez Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin kurumsal yapısı ile ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine el uzatacak. Sosyal belediyecilik alanında örnek olan proje, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün mimar kardeşi Hacer Tütüncü tarafından hiçbir ücret alınmadan çizildi.