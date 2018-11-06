Kepez'de kültür sanat günleri

KEPEZ Belediyesi kasım ayına özel tiyatro oyunları, seminerler, konserler, sergiler, günü birlik şehir tanıtım gezileri, nostaljik sinema günleri, özel etkinliklerle vatandaşları bir araya getirecek. Bu kapsamında Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT) bu sezon çocuklar için 'Keloğlan'ın Aklı' adlı oyunu sahneleyecek. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki oyun her cumartesi saat 12.00'da, çarşamba günleri de saat 13.30'da çocuklarla buluşacak. Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara yönelik verilen öğrenci trafik eğitimleri, Kepez Park Varsak Salonlarında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çocuk film gösterimleri de devam edecek. Çocuklara Müzikli Masallar etkinliği ile Rapunzel, Hansel ve Gretel, Pamuk Prenses ve Cüceler ve Breman Mızıkacılarının heyecan dolu dünyasına keyifli bir yolculuk yapılacak.

ÇOK SAYIDA SEMİNER KEPEZ'DE

KBT'nin sahnelediği 'Düğün Evi Oyun Evi' ve Orhan Kemal'in 'Eskici Dükkanı' adlı oyunu da kasım ayında yetişkinler için sahne alıyor. Osman Gazi Semt Konağı'nda 'Aile İçi İletişim Semineri, AKMEK'te Çocuk Hastalığı ve Sağlığı, Hemorodial Hastalıklar, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Obezite Cerrahi Çözümler, Kanser Tarama Farkındalık Eğitimi, Menopoz Dönemi ve Adım Adım Başarı konulu seminerler verilecek. Günübirlik şehir tanıtım gezileri kasım ayında da devam ediyor. Elmalı kültür gezileri, Şehrimi Tanımak İstiyorum, Kepez'de Engeller Kalkıyor, Başarılı Öğrenciler, yetim çocuklar için gezi programı etkinlikleri ile Antalya'nın en güzel yerleri gezilecek.

MARMELAT KEPEZ'DE

Hız tutkunlarını Kepez'de buluşturacak drift gösterileri kasım ayında nefes kesecek. Hem çocuklar hem de büyüklerin beğeniyle izleyeceği Marmelat Kukla Gösterisi de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde Kepezlilerle buluşacak. Nostaljik sinema günleri her çarşamba Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde devam edecek. 'Sokak Hayvanları Ev'leniyor sahiplendirme etkinliği ile çok sayıda hayvanın sıcak bir yuvası olacak. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi kasım ayında Türk halk müziği korosu ile Choro Canzonetta Uluslararası Dostluk konserine de ev sahipliği yapacak.