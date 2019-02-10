Kepez Alışveriş Festivali başladı

POPÜLER müziğin sevilen müzik gruplarından Kolpa, Kepez Belediyesi’nin düzenlediği Alışveriş Festivali’nde hayranlarıyla bir araya geldi. Kepez Belediyesi’nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmak amacıyla hizmete sunduğu Mısır Çarşısı’nda düzenlenen Alışveriş Festivali, coşkulu bir halk konseri ile başladı. Özellikle gençlerin şarkılarını ezbere söylediği müzik gurubu, Mısır Çarşısı yanında kurulan festival sahnesinde hayranları ile bir araya geldi. Keyifli konserde en sevilen şarkılarını seslendiren gruba, genç hayranları da eşlik etti. Kepez Belediyesi hizmet binası yanında gerçekleşen etkinliğe vatandaşlardan da rekor sayıda katılım oldu.



TÜTÜNCÜ: 'KEPEZ İÇİN HER ZAMAN EN İYİSİ'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mısır Çarşısı Festivalini çok güzel bir konserle başlattıklarını söyledi. Tütüncü, “Biz sizler için, hemşehrilerimiz için hep daha iyisini, hep daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Daha güzele, daha iyiye hep birlikte, hep beraber yürüyeceğiz. Kepez yeniliklerin şehri, Kepez gençlerin şehri, Kepez geleceğe umutla, heyecanla ve güzelliklerle yürüyor. Sizlerin destekleriyle. Sizler destek verdikçe, sizler daha güzel bir şehir hayal ettikçe bizde bu güzel hayallere ulaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Alışveriş Festivalimiz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Kolpa gurubuna çiçek verdi.



FESTİVAL SÜRPRİZLERLE DOLU

Coşkulu bir konser ile başlayan ve 9 Şubat- 17 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan Alışveriş Festivali için dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırlandı. Festival kapsamında müzikli yarışmalar, çocuklar için drama etkinliği, boyama etkinliği, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları yarışları düzenlenecek. Festival süresince alışveriş yapanları sinema bileti, fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bisiklet gibi birçok hediye bekliyor. Festivalde, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal etkinliklerde yer alacak.