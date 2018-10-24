Hurdacılar Sitesi’nde yüzler gülüyor

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hurdacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Tütüncü, ziyarette Hurdacılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Osman Sefa, site yönetimi ve esnafla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Hurdacılar Sitesi esnafını birçok kez ziyaret ettiğini anımsatan Tütüncü, “Her zaman esnafımın yanındayım. Bu tür ziyaretlerle hem hemşehrilik hukukumuzu güçlendiriyoruz hem de kardeşliğimizi derinleştiriyoruz” dedi.

“Üreten Türkiye için çalışıyoruz”

Tütüncü, temel belediyecilik hizmetlerinin tamamını gerçekleştirdikleri Hurdacılar Sitesi’nin, mülkiyet ve imar sorunlarını da çözüme kavuşturduklarını anımsattı. Bu çalışmalar neticesinde Hurdacılar Sitesi esnafının yüzünün güldüğünü belirten Hakan Tütüncü, “Siteyi ziyaretimizde esnafımız ve site yönetimimizle gelecek hedeflerimizi konuştuk. Yıllar içerisinde yaptığımız gayretli çalışmalar neticesinde burası gelişti ve büyüdü. İşyerlerine yenileri ekleniyor. Kepez’in ticari hacmini büyüterek, genişleterek üretime katkı sağlıyoruz. Daha çok üreten, daha çok gelişen Türkiye için biz de Kepez’de dostlarımızla birlikte üretimi artıracağız. Belediye olarak bunun için çalışmaya devam ediyoruz.”

Hurdacılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Osman Sefa ve esnaf, kendilerine gösterdiği ilgiden ve siteye yaptığı hizmetlerden dolayı Tütüncü’ye teşekkür ettiler.