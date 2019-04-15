Geleceğin tekvandocuları yetişiyor

KEPEZ Belediyesi Spor Okulları, sporla büyüyen ve sporu yaşam şekli haline getiren gençler yetiştiriyor. Yaz ve Kış Spor Okulları'nda 10 ayrı branşta çocuklara eğitim veren ve yetenekli gençlerin önünü açan Kepez Belediyesi, tekvandoda ülkemize başarılar getirecek sporcuların da yetişmesi için çalışıyor. Kepez Belediyespor Kulübü'nde 6 yaşından itibaren tekvando eğitimi alan çocuklar, renkli kuşaklara geçerek, müsabakalara katılıyor, bireysel ve takım halinde başarılara imza atıyor. Sporla küçük yaşta tanışan ve bunu yaşam şekli olarak sürdüren çocuklar, eğitim aldıkları bu spor dalının eğitmenliğini yapabilecek, yani antrenör olabilecek seviyelere de yıllar içinde gelebiliyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Donanımlı ve modern spor tesislerimizde eğitim vermemiz sonucunda çocuklarımızın başarılara imza attıklarını görmek bize gurur ve mutluluk veriyor. Çocuklarımıza kendilerini geliştirebilecekleri her alanda destek olmaya ve istedikleri noktaya ilerlerken onlar için yapı taşı olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve projelerimizle çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.