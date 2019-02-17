Dokumapark'a kedi evleri

KEPEZ Belediyesi tarafından sokak kedileri için üretilen rengarenk evlerin ilk örnekleri, Fatih Sultan Mehmet Parkı'na monte edilmişti. İlçe çapında büyük ilgi gören kedi evleri, bu kez şehrin kalbi Dokumapark'a yerleştirildi. Rengarenk kedi evleri Dokumapark'ta onlarca sokak kedisine yuva olmak için yerini aldı. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek hafta sonunu Dokumapark'ta geçiren vatandaşlar ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, etkinlikte hayvan haklarını vurgu yaptı. Tütüncü, "Bizim şehrimiz Kepez, sadece insanların değil, hayvanların da mutlu olduğu güzel bir şehir olsun istiyoruz. İnsanı çok seviyoruz ama bununla birlikte doğayı yeşili ve hayvanları da çok seviyoruz. Yavrularımıza hayvan sevgisini öğretebileceğimiz çok farklı bir değişimi ve dönüşümü başlattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde tasarladığımız 123 proje arasında, sokak hayvanları için nitelikli fevkalade güzel projelerimiz var. İnşallah bu projelerle insanı da hayvanı da mutlu bir Kepez inşa edeceğiz" diye konuştu. Etkinlik, rengarenk kedi evlerinin yerleştirilmesi ile devam etti. Kepez Belediyesi, hayvanlara mama ve su temini de yaptı.