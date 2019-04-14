Dokuma bilim üretecek

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 'En büyük hayallerimden biri' dediği ve ikinci döneminin en önemli projelerinden biri olan bilim merkezinin yapımında sona gelindi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile hayata geçirilen Kepez Bilim Merkezi, eski Dokuma Fabrikası içerisine kuruluyor. Yüklenici firma, güçlendirme çalışması yapılan fabrika binasındaki 12 bin m2'lik alanın bilim merkezine dönüştürülmesi çalışmasını tamamladı. Antalya'da ilk ve tek olan Kepez Bilim Merkezi'nde deney düzeneklerinin olacağı salonlar, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salon oluşturuldu. TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında Kepez Bilim Merkezi'nde, bilimsel sergilerin tasarımına, üretimine ve teminine geçilecek. Başkan Tütüncü, seçim sürecinin sona ermesinin ardından Antalya Kepez Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Açıklamasında, “Bilim merkezini, Antalya'ya kazandırmak en büyük hayalimizdi" diyen Tütüncü, “Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bilim merkezi var. Kepez Belediyesi olarak Türkiye'nin en güzel, nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalyalı hemşerilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize kazandıralım istedik. Çok çalıştık, gayret ettik ve TÜBİTAK işbirliği ile 12 bin metrekare kapalı alana sahip, birçok atölyesi ile deney düzeneklerinin olduğu Türkiye'nin en güzel bilim merkezini Antalyalılara armağan ediyoruz" diye konuştu. Kepez Bilim Merkezi'nin çok yakında açılacağını aktaran Tütüncü, “Yoğun bir seçim kampanyamız vardı. Bir yandan seçim çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da projelerimiz ilerledi. Hiçbir şey durmadı. Kepez Belediyesi olarak zamanla yarışıyoruz. Seçimin hemen ardından projelerimizi hızlı bir şekilde inceliyor ve kampanya döneminde arkadaşlarımızın katettiği mesafeye bakıyorum. Bilim merkezimizin yapımında son noktaya geldik. Başkan Yardımcımız Sebahat Adanır'a, ilgili bürokrat arkadaşlarımıza, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Bir vizyonumuzu daha gerçekleştirdiler. Çok mutluyum" dedi.

'DOKUMA TEKSTİL DEĞİL BİLİM ÜRETECEK'

Tütüncü, Dokuma Fabrikası'nda artık tekstil değil, bilim üretileceğine dikkat çekerek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu fabrikada geçmişte Antalya'nın pamuğu ekonomik bir değere dönüştürülüyordu. Antalya, pamuk üretiyordu. Ürettiği pamuğu da Dokuma Fabrikası ile ekonomiye kazandırıyordu. Şimdi fabrika binasında bilimle ilgili çalışmalar yapılacak. Artık Antalya'nın, Kepez'in en önemli gücü insan gücüdür. İnsan gücümüzü bilimsel çalışmalarla geliştireceğiz. Bilim merkezinde, icat yapan beyinler yetiştireceğiz. İcatlarla hem ekonomiyi çok farklı bir seviyeye getireceğiz hem de gelişmişliğimizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Eskiden pamuk işlenen fabrikada şimdi beyin işlenecek, şimdi bilim üretilecek. Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası'nda şimdi, bilim işlenecek ve bilgi üretilecek."