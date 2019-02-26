Dokuma Açık Hava Müzesi açılıyor

DOKUMA Park'ta yapımı tamamlanan Dokuma Açık Hava Müzesi ve Simülasyon Merkezi ziyaretçilere kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi tarafından yapılan müze ve simülasyon merkezi 28 Şubat Perşembe saat 11.00'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Dokuma Açık Hava Müzesi'nde, Anadolu uygarlıklarına ait 84 eserin 25'te bir oranında küçültülen örnekleri yer alacak.
SİMÜLASYON MERKEZİ
Dokuma Park'ta aynı gün Simülasyon (sanal gerçeklik) Merkezinin de açılışı yapılacak. Dokuma Açık Hava Müzesi içinde yer alan Kepez Simülasyon Merkezi, 8D sinema salonu olma özelliği taşıyor. Ziyaretçiler, 3D stereo gözlüklerle, hareketli koltuklarda, sis, duman ve su damlacıkları eşliğinde film izleme imkanı bulacak.