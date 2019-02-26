Çocuklara doğum günü etkinliği

KEPEZ Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğum günü etkinliğinde bu ay ocak ve şubat doğumlu 244 çocuğun doğum günü kutlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, doğum günü etkinliğine katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Kepez'in çocuklarının çok değerli olduğunu belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Spor ve eğitim alanında yapılan çalışmalarla çocuklarımızı yarınlara güçlü bireyler olarak taşımak istiyoruz" dedi.

TÜTÜNCÜ ÇOCUKLARLA ŞARKI SÖYLEDİ

Kepezli çocukların sevincine ortak olmak için kutlamaya katıldığını belirten Tütüncü, “Çok sevdiğim ve değer verdiğim evlatlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Kendi çocuğumuza nasıl özen gösteriyorsak, Kepez'imizin çocuklarına da aynı şefkati ve özeni gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" diye konuştu. Tütüncü, konuşmasının ardından dev doğum günü pastalarını kestiği çocuklarla şarkı söyledi. Mini konser verilen ve palyaçoların gösterileriyle renklenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.